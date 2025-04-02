"Мам, я погиб, но бессмертна душа": Алла Пугачева выпустила две песни о войне
На официальном YouTube-канале Аллы Пугачевой 1 апреля появились две песни о войне - "Мама" и "Поцелуи войны".
Песня "Мама" – это диалог между матерью и сыном, который погиб на войне:
"Ты далеко, далеко,
Мне без тебя нелегко,
Мне без тебя, сын, невмочь,
Слезы я спрятала в ночь, в ночь, в ночь.
Мам, для тебя я живой,
Слышишь,
Мам, буду всегда я с тобой.
Я проклинаю тот бой,
Мам, что разлучил нас с тобой, разлучил, разлучил.
Как я могла отпустить тебя, сын, как могла?
В этот ужаснейший бой отпустила тебя…
Бесы попутали, сердцу вдруг стало невмочь,
А ты снишься мне, снишься мне каждую ночь.
Мам, я погиб, но бессмертна душа,
Мам, я дышу не дыша.
Я обнимаю тебя, ма,
Ты ведь все это чувствуешь, ма, ма".
Песня "Поцелуи войны" начинается со строк:
"Стынет солнце в реке,
Ну хоть шрам на руке.
Мы на взводе с тобой:
Скоро бой, скоро бой.
Темной ночью и днем
Под смертельным огнем
Нам судьбою даны
Поцелуи войны".
Музыку к обеим песням написал Андрей Мисин. Слова к песне "Мама" написала сама Пугачева, а к песне "Поцелуи войны" – Андрей Ордынец, сообщает "Настоящее время".
В комментариях люди пишут: "Спасибо, дорогая Алла Борисовна, за пронзительность и убедительность. С уважением! Мира всем. Нет войне!", "Нет другой такой певицы. Браво!", "Это не песня, это потрясение. Мамочки, что же мы творим, как терпим игры людскими жизнями, жизнями детей, чем себя оправдываем? Алла, спасибо, вы настоящий патриот и потрясающая женщина", "Исполнение сразу напомнило, почему Аллу Борисовну так любили и почитали. Алла Борисовна не только певица, Алла Борисовна - великая актриса, которая песней так передает эмоцию, что мурашки бегут по коже. Спасибо за то, что дали возможность снова насладиться этим чувством".
Алле Пугачевой, примадонне советской, а затем и российской эстрады, в апреле прошлого года исполнилось 75 лет. После начала полномасштабного вторжения России в Украину певица уехала из страны, ее мужа Максима Галкина признали "иностранным агентом", а сама артистка высказалась в его поддержку и против войны.