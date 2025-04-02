"Мам, я погиб, но бессмертна душа": Алла Пугачева выпустила две песни о войне

"Ты далеко, далеко,

Мне без тебя нелегко,

Мне без тебя, сын, невмочь,

Слезы я спрятала в ночь, в ночь, в ночь.

Мам, для тебя я живой,

Слышишь,

Мам, буду всегда я с тобой.

Я проклинаю тот бой,

Мам, что разлучил нас с тобой, разлучил, разлучил.

Как я могла отпустить тебя, сын, как могла?

В этот ужаснейший бой отпустила тебя…

Бесы попутали, сердцу вдруг стало невмочь,

А ты снишься мне, снишься мне каждую ночь.

Мам, я погиб, но бессмертна душа,

Мам, я дышу не дыша.

Я обнимаю тебя, ма,

Ты ведь все это чувствуешь, ма, ма".