В России 26-летней актрисе грозит 10 лет тюрьмы на нападение с ножом на бойфренда, тоже актера
Российская актриса Александра Дроздова задержана полицией по подозрению в нанесении ножевых ранений своему коллеге Илье Делю в ходе бытовой ссоры.
Сообщается, что конфликт между 40-летним артистом и его 26-летней сожительницей произошел в ночь на 12 апреля. В результате ссоры Илья Дель получил ножевые ранения в грудь и руку. Артист самостоятельно вызвал скорую помощь, но рана в груди оказалась серьезнее, чем казалось на первый взгляд. В порыве гнева девушка так сильно вонзила нож, что задела правое легкое жертвы. Врачам удалось спасти его, и сейчас его жизни ничего не угрожает. Виновница задержана, проводятся следственные мероприятия. По предварительным данным, которые приводит портал Fontanka, 40-летний Дель пришел домой выпившим, отношения с подругой, которая была трезва, выяснял агрессивно и в какой-то момент якобы схватил ее двухлетнего ребенка от первого брака. Со слов девушки, она испугалась, что ребенок может пострадать, и ударила мужчину.
Дроздова задержана на месте ЧП, пока она содержится в изоляторе. Как сообщают источники, артистке может грозить до 10 лет тюрьмы.
Актёра Театра Ленсовета Илью Деля ударили ножом в грудь накануне премьеры в Петербурге.— Лентач (@oldLentach) April 12, 2025
Экстренные службы к своему дому он вызвал в четвёртом часу ночи. 40-летнего мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии в Мариинскую больницу и поместили в реанимацию.
С его слов, он… pic.twitter.com/TqpWn8gAEZ
Оба артиста были успешны как на театральной сцене, так и в кино. На счету Ильи Деля более 50 работ в кино и сериалах. Он снимался в таких фильмах, как "Цой", "Блокадный дневник", одной из последних его работ стала роль Вяземского в сериале "Натали и Александр".
Александра Дроздова сыграла в сериалах "Стрим", "Прелесть", исполнила главную женскую роль в картине "Федя. Народный футболист". Вместе актеры работали в драме "Правда", вышедшей в 2024 году.