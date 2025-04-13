В России 26-летней актрисе грозит 10 лет тюрьмы на нападение с ножом на бойфренда, тоже актера

Сообщается, что конфликт между 40-летним артистом и его 26-летней сожительницей произошел в ночь на 12 апреля. В результате ссоры Илья Дель получил ножевые ранения в грудь и руку. Артист самостоятельно вызвал скорую помощь, но рана в груди оказалась серьезнее, чем казалось на первый взгляд. В порыве гнева девушка так сильно вонзила нож, что задела правое легкое жертвы. Врачам удалось спасти его, и сейчас его жизни ничего не угрожает. Виновница задержана, проводятся следственные мероприятия. По предварительным данным, которые приводит портал Fontanka, 40-летний Дель пришел домой выпившим, отношения с подругой, которая была трезва, выяснял агрессивно и в какой-то момент якобы схватил ее двухлетнего ребенка от первого брака. Со слов девушки, она испугалась, что ребенок может пострадать, и ударила мужчину.