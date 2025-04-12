Сын Никаса Сафронова Лука, весивший 289 кг, экстремально похудел и стал копией отца

"Пока не закончил, сказать об этом не могу. Давайте так: расскажу всю правду о моем похудении ровно в тот момент, когда полностью завершу данный процесс. Он уже близится к концу. Это целый комплекс мер. У меня уникальная система, благодаря которой я смог действительно уменьшиться в размере", — поделился Лука с изданием Starhit.