Сын Никаса Сафронова Лука, весивший 289 кг, экстремально похудел и стал копией отца
Сын известного художника Никаса Сафронова, пианист Лука Сафронов (Затравкин), поразил общественность своим радикальным преображением. После многолетней борьбы с лишним весом он заметно похудел и стал внешне напоминать своего отца.
В 2022 году вес Луки достигал 289 килограммов. С тех пор он начал активную работу над собой и к апрелю 2025 года сбросил более 100 килограммов. В интервью Ксении Собчак, посвященном памяти рэпера Паши Техника, Лука предстал в новом облике, что вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Пользователи отмечали его разительное сходство с отцом и называли его "завидным женихом".
Лука предпочитает не раскрывать подробности своей методики похудения, называя ее "уникальной системой". Он планирует поделиться деталями после достижения окончательного результата — ему осталось сбросить около 20 килограммов.
"Пока не закончил, сказать об этом не могу. Давайте так: расскажу всю правду о моем похудении ровно в тот момент, когда полностью завершу данный процесс. Он уже близится к концу. Это целый комплекс мер. У меня уникальная система, благодаря которой я смог действительно уменьшиться в размере", — поделился Лука с изданием Starhit.
Ранее Никас Сафронов связывал проблемы сына с весом с пережитым стрессом из-за болезни и смерти матери, Инны Затравкиной, в 2024 году. Сейчас художник поддерживает сына в его стремлении к здоровому образу жизни.
Лука Сафронов в выпуске "Осторожно, Собчак", посвященном смерти рэпера Паши Техника. Лука был его другом.