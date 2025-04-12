В Новой Зеландии родилась первая правнучка 70-летнего актера Мартиньша Вилсонса

Как напоминает журнал Kas Jauns, Мартиньш Вилсонс — не только талантливый артист, но и богатый на потомство отец: в трех браках у него родилось восемь детей. Младшая дочь, которой в сентябре исполнится 10 лет, родилась, когда актеру было 60 лет. В одном из интервью он признался, что, находясь рядом с детьми, понял — их улыбки и смех — лучшее средство от старости. В свои 70 лет актер остается полон энергии и продолжает активно выступать. В загородном доме в Упесгриве он создал культурное пространство, где проводит спектакли, а также открыл уютное летнее кафе, расширяя семейный бизнес.