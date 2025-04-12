В Новой Зеландии родилась первая правнучка 70-летнего актера Мартиньша Вилсонса
Актер Мартиньш Вилсонс, отец восьмерых детей, получил радостную весть из далекой страны — 28 марта в семье его внука Ника Вилсонса и его жены Грейс, проживающих в Новой Зеландии, на расстоянии 17 000 километров от Латвии, появилась на свет первая дочь.
Ник Вилсон — сын старшего сына актера, Каспара Вилсонса (51), а его супруга Грейс — уроженка Новой Зеландии. Первая правнучка латвийской кинолегенды — девочка, и родители назвали ее Лилия Каеа Джейд Вилсон. Имя Лилия выбрано в честь прабабушки, пережившей Вторую мировую войну, рассказали счастливые родители.
Ник и Грейс долгое время жили в Латвии, но позже переехали в Новую Зеландию, где и встретили рождение малышки. Родители уверены, что будут учить дочь латышскому языку и поддерживать связь с Латвией и родными. Из-за большого расстояния актер пока еще не видел свою правнучку лично. Сам Мартиньш родился в изгнании в российском Магадане.
Как напоминает журнал Kas Jauns, Мартиньш Вилсонс — не только талантливый артист, но и богатый на потомство отец: в трех браках у него родилось восемь детей. Младшая дочь, которой в сентябре исполнится 10 лет, родилась, когда актеру было 60 лет. В одном из интервью он признался, что, находясь рядом с детьми, понял — их улыбки и смех — лучшее средство от старости. В свои 70 лет актер остается полон энергии и продолжает активно выступать. В загородном доме в Упесгриве он создал культурное пространство, где проводит спектакли, а также открыл уютное летнее кафе, расширяя семейный бизнес.