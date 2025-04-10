Мероприятие, на котором был замечен король, прошло в Виндзоре и было посвящено встрече с представителями - Альянса циркулярной биоэкономики.
Мировые звезды
Сегодня 14:05
"Его Величество узнал цену лондонского пива": король Карл III развеселил людей своей мимикой
На одном из недавних официальных мероприятий король Карл III оказался в центре внимания не только благодаря своему присутствию, но и из-за его неподражаемой мимики. Фотографии с события моментально разошлись по соцсетям, вызывая волну добродушного веселья. Пользователи отметили, что выражения лица монарха могли бы стать отдельной коллекцией эмодзи!
Карл III, облаченный в строгий костюм с розовым галстуком, общался с гостями, видимо, от всей души — его эмоции на лице сменялись так стремительно, что запечатлеть каждую казалось почти невозможно. Впрочем, фотографам это удалось — и теперь у нас есть подборка кадров, которые уже обросли десятками шуток, мемов и добрых комментариев.
Несмотря на серьезную тематику встречи, именно эмоции монарха стали звездами дня.
- «Когда понял, что снова забыл, где припарковал королевскую карету...»
- «А вот этот торт точно без изюма?..» — Карл, 2025.
- «Выражение лица, когда принц Гарри написал тебе в WhatsApp»
- «Когда пытался сдержать сарказм, но лицо решило иначе»
- «Когда услышал, что чаепитие отменяется...»
- «Его Величество узнал цену лондонского пива»
- «Когда пытаешься казаться заинтересованным, но в голове только мысли о выходных»
- «Карл III: король, дипломат и мастер выразительной мимики»
Фотографии напомнили всем: даже короли — люди, и иногда их лица говорят больше, чем слова. А еще — что с чувством юмора у монарха все в порядке!
Пользователи соцсетей отметили: его мимика — это нечто между британским юмором, искренней заинтересованностью и мем-потенциалом.
Фотографии с события моментально разошлись по соцсетям, вызывая волну добродушного веселья.