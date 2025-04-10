"Его Величество узнал цену лондонского пива": король Карл III развеселил людей своей мимикой

Карл III, облаченный в строгий костюм с розовым галстуком, общался с гостями, видимо, от всей души — его эмоции на лице сменялись так стремительно, что запечатлеть каждую казалось почти невозможно. Впрочем, фотографам это удалось — и теперь у нас есть подборка кадров, которые уже обросли десятками шуток, мемов и добрых комментариев.