За один день на операцию латвийскому рокеру Андрею Яхимовичу была собрана почти вся сумма
Вчера в соцсетях и на многих порталах появилась информация, что Андрею Яхимовичу, легенде латвийского рока, вдохновителю и создателю Рижского рок-клуба, нужно около 10 000 евро на проведение операции - и отклик латвийцев был огромным.
Андрей Яхимович — имя, хорошо известное поклонникам советского и латвийского рока. Музыкант, поэт, композитор, вдохновитель множества проектов, он оставил яркий след в истории независимой сцены. Основатель Рижского рок-клуба и лидер группы "Цемент", Яхимович всегда был в центре музыкальных событий, поддерживал молодые таланты и прокладывал путь латвийскому року.
Однако сейчас он столкнулся с серьезным вызовом — тяжелая болезнь ставит под угрозу его жизнь и творчество. У музыканта диагностирован рак простаты, и ему требуется дорогостоящее лечение - операция стоимостью около 10 000 евро. Коллеги, друзья и поклонники объединились, чтобы помочь, и у них это почти получилось. Буквально за первый день была собрана практически вся необходимая сумма. Об этом в соцсетях написала представитель проекта "Зеленая лампа": "Отчитываемся - за один день на операцию для Андрея Яхимовича собрана почти вся сумма. На его целевой счет в проекте Зеленая лампа поступило 9 246 eвро. Мы уверены, что сегодня-завтра оставшийся "хвостик", которого не хватает до нужных десяти тысяч, обязательно соберется!"
Также известно, что в Риге планируется концерт группы "Цемент". Он пройдет 30 апреля в 19.00 Digital Art House (ул. Сколас,2). Вход бесплатный, но внутри можно положить деньги в шляпу.