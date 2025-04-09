За один день на операцию латвийскому рокеру Андрею Яхимовичу была собрана почти вся сумма

Однако сейчас он столкнулся с серьезным вызовом — тяжелая болезнь ставит под угрозу его жизнь и творчество. У музыканта диагностирован рак простаты, и ему требуется дорогостоящее лечение - операция стоимостью около 10 000 евро. Коллеги, друзья и поклонники объединились, чтобы помочь, и у них это почти получилось. Буквально за первый день была собрана практически вся необходимая сумма. Об этом в соцсетях написала представитель проекта "Зеленая лампа": "Отчитываемся - за один день на операцию для Андрея Яхимовича собрана почти вся сумма. На его целевой счет в проекте Зеленая лампа поступило 9 246 eвро. Мы уверены, что сегодня-завтра оставшийся "хвостик", которого не хватает до нужных десяти тысяч, обязательно соберется!"