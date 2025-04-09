Солист OneRepublic сделал татуировку в Латвии - и теперь рассказывает об этом всему миру
фото: Скриншот видео
Райан Теддер, обладатель внушительной коллекции татуировок, опубликовал в TikTok видео, в котором раскрыл, что одну из своих татуировок он сделал в Латвии.
Мировые звезды

Солист OneRepublic сделал татуировку в Латвии - и теперь рассказывает об этом всему миру

Отдел культуры и шоу-бизнеса

Otkrito.lv

Солист знаменитой группы OneRepublic Райан Теддер, обладатель внушительной коллекции татуировок, опубликовал в TikTok видео, в котором раскрыл, что одну из своих татуировок он сделал в Латвии.

Музыкант с юмором описал свои татуировки как «коллекцию штампов в паспорте», подчеркивая их значение в своем жизненном путешествии. Райан Теддер не раз говорил в интервью, что каждая татуировка связана с определенной историей или воспоминанием. Он считает, что тату — это визуальное отображение периодов его жизни и опыта, позволяющее поклонникам заглянуть в его личное путешествие.

В видео TikTok Райан показывает татуировки на руках, сделанные в его любимых уголках мира, где группа выступала с концертами. Указывая на татуировку в виде курящего трубку черепа на левой руке, он говорит, что она была сделана именно в Латвии.

Как известно, OneRepublic не раз выступали в Риге — в том числе в 2016 и 2023 годах. В следующий раз группа вернется на рижскую сцену осенью 2025 года — 4 ноября.

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