Солист OneRepublic сделал татуировку в Латвии - и теперь рассказывает об этом всему миру

Музыкант с юмором описал свои татуировки как «коллекцию штампов в паспорте», подчеркивая их значение в своем жизненном путешествии. Райан Теддер не раз говорил в интервью, что каждая татуировка связана с определенной историей или воспоминанием. Он считает, что тату — это визуальное отображение периодов его жизни и опыта, позволяющее поклонникам заглянуть в его личное путешествие.