Эминем впервые стал дедушкой - имя и пол ребенка уже известны

Вскоре на Youtube вышел клип 51-летнего Эминема на песню "Temporary", где он показал архивные кадры с дочерью. Также в ролике есть и моменты из настоящего: как Хейли выходит замуж, а также объявляет папе о том, что беременна. Девушка передает родителю футболку с надписью «дедушка» на спине и вручает ему снимок УЗИ. Ошеломленный музыкант не может поверить глазам и, открыв рот, смотрит в камеру.