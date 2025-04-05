Эминем впервые стал дедушкой - имя и пол ребенка уже известны
Американский рэпер Маршалл Мэтерс, известный под псевдонимом Эминем, стал дедушкой. Дочь артиста Хейли Джейд Скотт опубликовала фотографии первенца в соцсети Instagram.
Дочь 52-летнего Эминема Хейли поделилась радостными новостями в личном блоге. Она опубликовала фото из родильной палаты. При этом звездная наследница не стала скрывать лицо малыша. «Счастливая дата. Маленькому Е три недели на Земле», — подписала она кадр. Судя по надписи на табличке, которую видно на фото, малыш родился 14 марта. Кроме того, там же указано, что мальчика назвали в честь знаменитого дедушки — Эллиот Маршалл.
О беременности Хейли стало известно прошлой осенью. Тогда радостную весть сперва сообщила звездная дочь в своем Instagram. Хейли опубликовала трогательные кадры в новом статусе, которыми объявила, что совсем скоро она и ее муж Эван МакКлинток станут родителями. Супруги позировали на камеру на кухне. Пара нежно обнималась, а в руках у девушки был УЗИ-снимок. "Мама и папа - 2025", - написала под фотографиями дочь Эминема.
Эминем и его семья
Вскоре на Youtube вышел клип 51-летнего Эминема на песню "Temporary", где он показал архивные кадры с дочерью. Также в ролике есть и моменты из настоящего: как Хейли выходит замуж, а также объявляет папе о том, что беременна. Девушка передает родителю футболку с надписью «дедушка» на спине и вручает ему снимок УЗИ. Ошеломленный музыкант не может поверить глазам и, открыв рот, смотрит в камеру.