Российский рэпер Паша Техник после недельной комы умер в больнице в Таиланде
Рэпер Паша Техник (настоящая фамилия Ивлев) скончался в больнице в Таиланде, его отключили от аппарата жизнеобеспечения и констатировали смерть. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на проект "Выжившие", который занимался сбором средств на лечение музыканта.
Рэперу было 40 лет. В конце марта музыканта госпитализировали в Таиланде. 27 марта близкие сообщили, что его ввели в искусственную кому в больнице на Пхукете. По какой причине рэпер был госпитализирован в тяжелом состоянии — точно неизвестно. Его бывшая жена Карина Мельничук публиковала переписку с менеджером, в которой тот заявлял, что Паша Техник «выпил сироп или что-то там». Сама Мельничук говорила, что рэпера «накормили наркотой». На прошлой неделе у музыканта диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром.
4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть. Проект «Выжившие» сообщал, что врачи его реанимировали, но предложили отключить его от аппаратов. Причиной смерти стал септический шок, который развился на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.
Паша Техник — один из основателей рэп-группы Kunteynir. В 2016 году Kunteynir выпустил свой последний альбом «Последняя запись», после чего группа распалась. На следующий год рэпер выпустил сольный альбом «Статистика гуся» и два видеоклипа на песни «Гречка» и «Нужен Xanax». В 2022 году у рэпера вышел альбом «Кипятильник», в ноябре 2023 года — альбом «Что-то с чем-то».
К Паше Технику приехал ведущий реаниматолог из Москвы, но у него нет нужных лекарств— SVTV NEWS (@svtv_news) April 1, 2025
Об этом рассказал «Осторожно, новости» менеджер рэпера Марк. По его словам, у музыканта, который лежит в одной из клиник Таиланда, поражено 93% лёгких, а также проблемы с печенью и почками.
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Жизнь артиста была омрачена многолетней борьбой с наркотической зависимостью. Дважды судимый - за хранение наркотиков (5 лет лишения свободы) и пьяное вождение (11 месяцев) - музыкант неоднократно пытался избавиться от пагубной привычки. В 2022 году он завершил 7-месячную реабилитацию, о чем с гордостью сообщил поклонникам.