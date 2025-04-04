Российский рэпер Паша Техник после недельной комы умер в больнице в Таиланде

Рэперу было 40 лет. В конце марта музыканта госпитализировали в Таиланде. 27 марта близкие сообщили, что его ввели в искусственную кому в больнице на Пхукете. По какой причине рэпер был госпитализирован в тяжелом состоянии — точно неизвестно. Его бывшая жена Карина Мельничук публиковала переписку с менеджером, в которой тот заявлял, что Паша Техник «выпил сироп или что-то там». Сама Мельничук говорила, что рэпера «накормили наркотой». На прошлой неделе у музыканта диагностировали сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром.