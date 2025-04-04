Вернувшаяся после череды скандалов Линдси Лохан снова в центре внимания - и в блестящей форме!

Тот факт, что Линдси Лохан сегодня выглядит не просто хорошо, а вдохновляюще — особенно символичен, учитывая ее прошлое. В начале 2000-х она была на пике популярности: «Дрянные девчонки», «Чумовая пятница», «Ловушка для родителей» — ее обожали зрители и пресса. Но затем началась череда скандалов: проблемы с законом, наркотики, суды, рехабы, громкие заголовки — Линдси стала антиподом детской звезды, чей путь пошел под откос.