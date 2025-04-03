Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в сексуальных отношениях с женщинами, которых ему "подарили"
В Румынии подана уголовная жалоба против актера Жана-Клода Ван Дамма. Согласно сообщениям, его обвиняют в сексуальных отношениях с пятью румынскими женщинами, ставшими жертвами торговли людьми, которых ему преподнесли в качестве "подарка".
Уголовная жалоба была подана в Директорат по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) Румынии, и в ней подчеркивается, что актер знал о том, что эти женщины связаны с группой торговцев людьми.
Адвокат Адриан Кукулес, представляющий одну из потерпевших, заявил в СМИ, что женщины «находились в уязвимом положении, и есть подозрения, что они подверглись эксплуатации в соответствии со статьей 182 Уголовного кодекса Румынии».
Одна из женщин, ставшая свидетельницей этого инцидента, который, по сообщениям, произошел во время мероприятия, организованного самим Ван Даммом в Каннах, рассказала об увиденном прокуратуре. Это побудило DIICOT начать уголовное разбирательство. «Несколько граждан Румынии, которые в настоящее время обвиняются по подозрению в создании преступной группы и сутенерстве, возможно, предложили Жану-Клоду Ван Дамму пять румынских женщин для вступления с ними в сексуальные отношения. Лицо, принявшее такой “подарок”, знало об их ситуации», — говорится в заявлении для СМИ.
Кукулес также отметил, что этот случай является частью расследования торговли людьми, которое продолжается еще с 2020 года. Высший кассационный суд Франции, имеющий юрисдикцию в Каннах, должен санкционировать уголовное производство. Если обвинения будут официально предъявлены, подозреваемые, в частности Ван Дамма, могут вызвать в Румынию для дачи показаний.