Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в сексуальных отношениях с женщинами, которых ему "подарили"

Одна из женщин, ставшая свидетельницей этого инцидента, который, по сообщениям, произошел во время мероприятия, организованного самим Ван Даммом в Каннах, рассказала об увиденном прокуратуре. Это побудило DIICOT начать уголовное разбирательство. «Несколько граждан Румынии, которые в настоящее время обвиняются по подозрению в создании преступной группы и сутенерстве, возможно, предложили Жану-Клоду Ван Дамму пять румынских женщин для вступления с ними в сексуальные отношения. Лицо, принявшее такой “подарок”, знало об их ситуации», — говорится в заявлении для СМИ.