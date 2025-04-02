"Порядочным человеком назвать Анну трудно": Гордон вышла из дела Яниса Тиммы - и вот почему

Гордон написала, что они знают о переписках, о них знает Анна, в которых он ей предъявлял данные претензии. Переписка с телефона Анны есть у следователей. Переписка велась и в роковой день. "Учитывая то, что человек поставил на кон все ради нее, и имущество, которое оформлялось хитроумным способом было куплено в частности, на его средства, разочарование Яниса можно понять. Есть ли повод при этом говорить о доведении до самоубийства? Вряд ли. И мы понимаем, что семья Яниса и мы расходимся в монументальных понятиях. Мы не сможем оказать им с точки зрения права те услуги, которые от нас ждут. Янис был добрым и щедрым человеком. У него хорошие родители, сын. Верные друзья. По-человечески Анна, на взгляд всех, кто вынужден был ознакомиться с ситуацией глубоко, виновата, и порядочным человеком назвать ее трудно. В юридическом смысле борьбу с ней продолжать не перспективно", - подытожила Гордон.