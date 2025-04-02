"Порядочным человеком назвать Анну трудно": Гордон вышла из дела Яниса Тиммы - и вот почему
Юрист Екатерина Гордон и ее команда в России работала над делом о доведении Яниса Тиммы до самоубийства, но вышла из него, озвучив причины.
В своем Telegram-канале Екатерина Гордон сообщила, что ее команда вышла из дела Яниса несколько недель назад по нескольким причинам:
"1. В наследственном деле мы не видим перспективы. Анна Седокова ничего не оформляла на себя… дальновидно или случайно - решать аудитории, а не нам. Родственникам и ребенку Яниса на территории РФ биться не за что. Получать гонорар за неперспективную борьбу мы не хотим.
2. Что касается расследования о причинах гибели Яниса, то нам очевидно, что перед смертью он сильно переживал о том, что узнал о многочисленных изменах бывшей жены (ему предоставили некие доказательства)".
Гордон написала, что они знают о переписках, о них знает Анна, в которых он ей предъявлял данные претензии. Переписка с телефона Анны есть у следователей. Переписка велась и в роковой день. "Учитывая то, что человек поставил на кон все ради нее, и имущество, которое оформлялось хитроумным способом было куплено в частности, на его средства, разочарование Яниса можно понять. Есть ли повод при этом говорить о доведении до самоубийства? Вряд ли. И мы понимаем, что семья Яниса и мы расходимся в монументальных понятиях. Мы не сможем оказать им с точки зрения права те услуги, которые от нас ждут. Янис был добрым и щедрым человеком. У него хорошие родители, сын. Верные друзья. По-человечески Анна, на взгляд всех, кто вынужден был ознакомиться с ситуацией глубоко, виновата, и порядочным человеком назвать ее трудно. В юридическом смысле борьбу с ней продолжать не перспективно", - подытожила Гордон.