Бэтмен навсегда: в 65 лет умер актер Вэл Килмер
Актер Вэл Килмер, известный по ролям в фильмах "Бэтмен навсегда", "Дорз" и "Топ Ган", умер 1 апреля в Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет. Причиной смерти стала пневмония.
Дочь Вэла Килмера подтвердила смерть отца New York Times. «Вэл Килмер, голливудский актер, который вкусил известность по главной роли Бэтмена, но чей многогранный талант и неуязвимая личность также сделали его высококлассным актером второго плана, умер во вторник в Лос-Анджелесе. Ему было 65 лет. Причиной стала пневмония», — сказано в сообщении.
В 2014 году у Килмера диагностировали рак горла. Актеру удалось победить болезнь, но в ходе лечения он потерял голос, что затруднило работу в кинематографе. Килмер был христианином, и ходили разговоры, пытался вымолить болезнь. Так Вэл объяснил Deadline свое отношение к раку: «Если бы много лет назад я сломал ногу и меня сегодня спросили, есть ли у меня переломы, я бы ответил так же, как на вопрос о раке: «Нет, у меня их нет». Потому что я верю, что сила молитвы сегодня так же сильна, как и во времена Иисуса».
Килмер учился в престижной Джульярдской школе и начал карьеру в театре. Его дебют в кино состоялся в 1984 году в комедии «Совершенно секретно!». Но настоящую популярность ему принесла роль в боевике «Лучший стрелок» (1986), который собрал $353 млн в мировом прокате. В 1991 году он исполнил роль Джима Моррисона в фильме «Дорз», где сам пел все песни.
В 1995 году Килмер сыграл Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда». В том же году он снялся в культовом фильме Майкла Манна «Схватка», за который был номинирован на премию «Сатурн». Карьера актера пошла на спад в начале 2000-х, когда в прокате провалился фильм «Красная планета», где он сыграл главную роль. После этого киностудии фактически перестали предлагать ему главные роли в крупнобюджетных постановках, и он больше не мог претендовать на шестизначные гонорары.