Бэтмен навсегда: в 65 лет умер актер Вэл Килмер

В 2014 году у Килмера диагностировали рак горла. Актеру удалось победить болезнь, но в ходе лечения он потерял голос, что затруднило работу в кинематографе. Килмер был христианином, и ходили разговоры, пытался вымолить болезнь. Так Вэл объяснил Deadline свое отношение к раку: «Если бы много лет назад я сломал ногу и меня сегодня спросили, есть ли у меня переломы, я бы ответил так же, как на вопрос о раке: «Нет, у меня их нет». Потому что я верю, что сила молитвы сегодня так же сильна, как и во времена Иисуса».