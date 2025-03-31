Оба российских актера из оскароносного фильма "Анора" внесены Украиной в базу "Миротворца"

Как сообщили на сайте "Миротворца", 23-летний артист неоднократно сознательно пересекал украинскую границу. В частности, в 2021-м он участвовал в российском фильме "Страна Саша". Съемки ленты проходили во временно оккупированном россиянами Крыму, в частности, в Севастополе. При этом сам актер не высказывается о войне. Однако недавно у него возникли сложности с российским военкоматом и появились слухи, что Марк, возможно, пытается избежать призыва в армию.