Оба российских актера из оскароносного фильма "Анора" внесены Украиной в базу "Миротворца"
Российского актера Марка Эйдельштейна, сыгравшего главную роль в оскароносном фильме "Анора", добавили в базу данных украинского портала "Миротворец". Причиной стало незаконное пересечение украинской границы и действия, которые угрожают суверенитету страны.
Как сообщили на сайте "Миротворца", 23-летний артист неоднократно сознательно пересекал украинскую границу. В частности, в 2021-м он участвовал в российском фильме "Страна Саша". Съемки ленты проходили во временно оккупированном россиянами Крыму, в частности, в Севастополе. При этом сам актер не высказывается о войне. Однако недавно у него возникли сложности с российским военкоматом и появились слухи, что Марк, возможно, пытается избежать призыва в армию.
Марк Эйдельштейн известен по фильмам "Сто лет тому вперед", "Праведник" и сериалу "Монастырь". Также актер снялся в фильме американского режиссера Шона Бейкера "Анора", который в 2025 году получил пять статуэток премии "Оскар", в том числе как лучший фильм.
Коллега Эйдельштейна по фильму "Анора" актер Юра Борисов также находится в базе "Миротворецв", так как в 2019 году он снимался во временно оккупированном Крыму в военном фильме "Калашников". Актер также никак не высказывался о войне против Украины и продолжает жить в России.
Портал "Миротворец" создали на Украине в 2014 году. Он содержит личные данные людей, включая политиков, журналистов, актеров, музыкантов, которые посещали Крым, Донбасс или каким-либо образом причастны к преступлениям против основ национальной безопасности Украины.