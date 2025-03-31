"Она вообще видит себя в зеркале?" Люди в шоке от внешнего вида Екатерины Варнавы - та в ответ показала неприличный жест
В данное время 40-летняя Екатерина Варнава проживает в Европе - продюсирует собственное развлекательное шоу, в котором сама же принимает участие. На сцену Варнава выходит в откровенных купальниках. Однако подписчики не могут назвать худобу артистки здоровой и призывают ее провериться у врача и начать нормально питаться.
Екатерина Варнава, по всей видимости, устала слушать подобные высказывания. Она показала неприличный жест тем, кто чересчур беспокоится о ней. «Посвящается тем, кто меня хоронит, ставит мне диагнозы и знает, как лучше для меня… Пупсики, спасибо, я польщена», — уверенно заявила Варнава.
Однако пользователи Сети не перестают напоминать Екатерине о ее фигуре, пишет StarHit. «Она вообще видит себя в зеркале?!»; «От женщины ничего не осталось»; «Какой ужас, один кости»; «Близкие вообще видят, что с ней творится?!»; «Это же надо себя довести так»; «Может, она чем-то больна?!»; «Страшно, очень страшно!»; «Катя, вы скоро исчезнете, обратитесь к доктору!»; «Не могу смотреть на нее, кажется, что она сломается», — отмечают комментаторы.
А ведь сравнительно недавно Варнава была довольно упитанна. Тогда ей даже приписали беременность! Артистка не скрывает, что в этот период находилась в затяжной депрессии и даже прикладывалась к алкоголю. Благо, ей удалось выти из разрушающего состояния.
«Я поправилась на 25 килограммов, и все думают, что я беременная. Но у меня такого количества ухажеров, как сейчас, не было никогда. Пять! Не знаю, что с ними делать», — рассказывала юмористка.
Екатерина делилась тем, что произошло с ее здоровьем за последние годы. Она не стала скрывать трудностей в этом плане. «За последние четыре года мой организм потрепало — начиная от ковида, заканчивая адским стрессом и сильной потерей веса. Я принимаю витамины и полезные добавки, делаю массажи, слежу за питанием, стала уделять больше времени себе и отдыху. Но вот тонус и упругость кожи, особенно кожи лица, этим уже недостаточно поддерживать», — говорила Варнава.