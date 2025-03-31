"Она вообще видит себя в зеркале?" Люди в шоке от внешнего вида Екатерины Варнавы - та в ответ показала неприличный жест

Екатерина делилась тем, что произошло с ее здоровьем за последние годы. Она не стала скрывать трудностей в этом плане. «За последние четыре года мой организм потрепало — начиная от ковида, заканчивая адским стрессом и сильной потерей веса. Я принимаю витамины и полезные добавки, делаю массажи, слежу за питанием, стала уделять больше времени себе и отдыху. Но вот тонус и упругость кожи, особенно кожи лица, этим уже недостаточно поддерживать», — говорила Варнава.