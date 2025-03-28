Депардье впервые судят за домогательства - прокуратура объявила, какого наказания требует для известного актера

Поводом для иска стало поведение Депардье на съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. 54-летняя декоратор картины и 34-летняя помощница режиссера обвинили актера в том, что на съемочной площадке он отпускал непристойные комментарии и неподобающим образом прикасался к ним - трогал за грудь, ягодицы и гениталии. Они подали на артиста в суд в начале 2024 года по статьям о сексуальном насилии, домогательствах и сексистских оскорблениях.