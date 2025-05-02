Чай с бергамотом: успокаивает нервы или нарушает гормоны?

Классический Earl Grey — это черный чай, ароматизированный натуральным или искусственным маслом бергамота. Иногда можно встретить зеленый или белый Earl Grey, но оригинальный напиток готовится именно из черного чая. Свое название он получил в честь графа Чарльза Грея, британского премьер-министра XIX века.