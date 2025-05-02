Чай с бергамотом: успокаивает нервы или нарушает гормоны?
Ароматный, узнаваемый с первого глотка — чай Earl Grey давно занял почетное место в чашках любителей черного чая. Его характерный цитрусовый вкус обусловлен добавлением масла бергамота — экзотического фрукта с насыщенным ароматом. Но кроме вкуса, этот чай может влиять на организм и положительно, и отрицательно. Разберемся, в чем его польза и какие есть противопоказания.
Что такое Earl Grey?
Классический Earl Grey — это черный чай, ароматизированный натуральным или искусственным маслом бергамота. Иногда можно встретить зеленый или белый Earl Grey, но оригинальный напиток готовится именно из черного чая. Свое название он получил в честь графа Чарльза Грея, британского премьер-министра XIX века.
Польза чая Earl Grey
Антиоксидантное действие. Черный чай содержит флавоноиды — мощные антиоксиданты, которые помогают организму бороться со свободными радикалами и снижают риск хронических заболеваний.
Улучшение пищеварения. Масло бергамота может стимулировать выработку ферментов, улучшая пищеварение и помогая при легком вздутии.
Поддержка иммунной системы. Эфирные масла бергамота обладают антибактериальными свойствами, которые могут оказывать умеренную поддержку иммунитету.
Энергия и концентрация. Благодаря кофеину Earl Grey помогает взбодриться, улучшить внимание и концентрацию — мягче, чем кофе, но ощутимо.
Настроение и снижение тревожности. Аромат бергамота оказывает расслабляющее действие на нервную систему, способствует снятию стресса и улучшению настроения.
Возможный вред и противопоказания
Слишком много кофеина. Как и любой черный чай, Earl Grey содержит кофеин. Чрезмерное потребление может вызвать бессонницу, тревожность, учащенное сердцебиение и раздражительность.
Аллергические реакции. У чувствительных людей бергамот может вызывать кожные реакции или усилить фоточувствительность кожи, особенно при злоупотреблении.
Влияние на всасывание железа. Как и другие виды чая, Earl Grey может препятствовать усвоению железа из пищи, особенно у людей с дефицитом этого элемента.
Гормональные взаимодействия. Есть сведения, что при очень частом употреблении эфирное масло бергамота может нарушать гормональный баланс. Это актуально при потреблении более 3–4 чашек в день.
Кому стоит быть осторожнее
- Беременным и кормящим — из-за кофеина и эфирных масел.
- Людям с повышенным давлением или чувствительной нервной системой.
- Тем, кто принимает препараты, взаимодействующие с кофеином или цитрусовыми маслами.