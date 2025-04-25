ТОП-3 самых популярных добавок среди жителей Латвии

Совет фармацевта: недостаток витамина D является распространенной проблемой в Латвии, которая сначала может быть бессимптомной, но в долгосрочной перспективе может создать осложнения для здоровья. Чтобы определить уровень витамина D, надо сделать анализ крови - оптимальным уровнем в крови считается 30-50 нг/мл. Принимать его надо длительно, желательно круглый год, особенно в темные месяцы. Рекомендуемая суточная доза для взрослых составляет 600-800 МЕ, но в случаях выявления дефицита врач временно может назначить более высокие дозы. Лучше всего принимать витамин D с пищей, содержащей жиры. Поскольку витамин D является жирорастворимым витамином, он накапливается в организме, поэтому особенно важно соблюдать указанную суточную дозу. Основное последствие передозировки витамина D - повышение уровня кальция в крови, что может привести к тошноте, рвоте и частому мочеиспусканию. Витамин D не очень часто встречается в пищевых продуктах, но его можно получить, употребляя в пищу жирную рыбу, красное мясо, печень и яичный желток.