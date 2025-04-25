ТОП-3 самых популярных добавок среди жителей Латвии
Пищевые добавки ежедневно принимает почти каждый третий житель Латвии, чаще всего - для укрепления иммунной системы. Об этом свидетельствует проведенный Euroaptieka опрос Labsajūtas barometrs (Барометр хорошего самочувствия), проливший свет на привычки общества в заботе о своем самочувствии. Какие пищевые добавки наиболее популярны, кто чаще всего их принимает и как не перейти грань между достижением желаемого эффекта и передозировкой, объясняет фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.
Для улучшения общего самочувствия пищевые добавки употребляют 29 % жителей. Чаще всего их выбирают люди в возрасте от 18 до 49 лет - в этой возрастной группе их принимает почти каждый третий респондент. Среди сениоров употребление пищевых добавок распространено меньше.
"Тот факт, что почти треть населения употребляет пищевые добавки для улучшения общего самочувствия, свидетельствует о возросшем понимании значения профилактического здравоохранения. Чаще всего их принимают люди на этапе активной трудовой и семейной жизни. Эта группа общества более активна, подвержена большему стрессу и в то же время более информирована о значении здорового образа жизни", - объясняет фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.
Результаты опроса показывают также, что существует большая разница между полами - женщины принимают пищевые добавки намного чаще (36 %), чем мужчины (20 %). Кроме того, 25 % опрошенных мужчин признались, что не принимают никаких пищевых добавок. Также можно отметить тенденцию, что люди с высшим образованием употребляют пищевые добавки чаще (32 %), чем имеющие основное образование (10 %).
"У разных групп общества разные привычки в питании, и это также влияет на употребление пищевых добавок. Они могут оказать существенную поддержку в ситуациях, когда требуется дополнить рацион, но их прием следует согласовывать с индивидуальными потребностями. Особенно важно соблюдать суточную дозу и учитывать возможное взаимодействие с продуктами питания или медикаментами. Людям, принимающим несколько препаратов, обязательно надо проконсультироваться с фармацевтом или врачом. Заботливый подход и профессиональный совет помогут обеспечить, чтобы пищевые добавки действительно служили укреплению здоровья, а не создавали риски", - продолжает фармацевт.
Самые популярные пищевые добавки и советы фармацевта по их употреблению
1. Витамин D
Наиболее часто используемая пищевая добавка - его принимают 68 % жителей Латвии. Он особенно важен для укрепления иммунной системы, так как помогает организму эффективнее бороться с разными болезнями, а также обеспечивает здоровье костей и зубов и способствует нормальной работе мышц.
Совет фармацевта: недостаток витамина D является распространенной проблемой в Латвии, которая сначала может быть бессимптомной, но в долгосрочной перспективе может создать осложнения для здоровья. Чтобы определить уровень витамина D, надо сделать анализ крови - оптимальным уровнем в крови считается 30-50 нг/мл. Принимать его надо длительно, желательно круглый год, особенно в темные месяцы. Рекомендуемая суточная доза для взрослых составляет 600-800 МЕ, но в случаях выявления дефицита врач временно может назначить более высокие дозы. Лучше всего принимать витамин D с пищей, содержащей жиры. Поскольку витамин D является жирорастворимым витамином, он накапливается в организме, поэтому особенно важно соблюдать указанную суточную дозу. Основное последствие передозировки витамина D - повышение уровня кальция в крови, что может привести к тошноте, рвоте и частому мочеиспусканию. Витамин D не очень часто встречается в пищевых продуктах, но его можно получить, употребляя в пищу жирную рыбу, красное мясо, печень и яичный желток.
2. Магний
Этот минерал включают в свой рацион 38 % опрошенных. Магний участвует в различных процессах в организме - он способствует нормальной работе мышц, сердца, нервов и почек, улучшает качество сна и помогает уменьшить тревожность, а также улучшает общее самочувствие.
Совет фармацевта: магний особенно полезен людям с повышенной физической и эмоциональной нагрузкой. Для достижения эффекта принимать его рекомендуется в виде курса: не менее одного - трех месяцев. Взрослым в день рекомендуется 300 мг магния. Принимать его следует вместе с едой - натощак магний может вызывать раздражение желудка и плохо всасываться. Усвоению способствуют витамины D, B6, C, калий и углеводороды, а мешают - жиры, белки, кальций, а также кофе и алкоголь. Чрезмерное употребление магния может вызвать нарушения сердечной деятельности, поэтому важно соблюдать установленные дозы. Получить этот минерал организм может и с пищей, например, употребляя овсяные хлопья, пшеничную крупу, рис, рыбу, орехи, семена и овощи, фрукты и ягоды.
3. Жирные кислоты Omega-3
Жирные кислоты Omega-3, которые принимают 26 % опрошенных жителей, являются незаменимыми жирными кислотами, существенно способствующими здоровью мозга, улучшающими память, концентрацию и помогающими стабилизации эмоционального состояния.
Совет фармацевта: организм самостоятельно не способен синтезировать жирные кислоты Omega-3, поэтому их необходимо принимать с пищей или в виде пищевых добавок. Они благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, а также на работу мозга. Эти жирные кислоты можно принимать в течение длительного времени. При регулярном употреблении Omega-3 первые улучшения можно будет заметить в течение 4-12 недель. Рекомендованная суточная доза для взрослых составляет 250 мг EPA и DHA вместе. Чтобы обеспечить лучшее усвоение, жирные кислоты Omega-3 желательно принимать с пищей, особенно содержащей жиры. Прием в утреннее время может помочь улучшить уровень энергии и концентрацию, а вечером - способствовать расслаблению и восстановлению нервной системы. Основным источником Omega-3 является жирная рыба.
Помимо этих пищевых добавок жители Латвии часто выбирают также витамин С (27 %), мультивитамины (18 %) и железо (11 %), а также средства для нервной системы (10 %) и пробиотики/пребиотики (8 %), которые поддерживают иммунитет, способствуют балансу организма и улучшают общее самочувствие.
В основе всего - здоровый образ жизни
Данные опроса показывают - все больше жителей Латвии в качестве ежедневной поддержки здоровья выбирают пищевые добавки, что можно рассматривать как позитивную тенденцию. Однако следует понимать, что наилучших результатов можно добиться, если использовать пищевые добавки обдуманно - как часть здорового, сбалансированного питания.
"Чтобы обеспечить все необходимые питательные вещества, важно включать в рацион продукты из всех пяти групп продуктов питания: овощи, фрукты, зерновые, богатые белками продукты и молочные продукты, создавая таким образом основу, которую пищевые добавки могут только дополнять, а не заменять", - добавляет фармацевт.
Опрос по заказу Euroaptieka был проведен в марте 2025 года компанией по исследованию рынка Norstat Latvija, и в нем принял участие 1001 респондент в возрасте от 18 до 74 лет со всей Латвии.