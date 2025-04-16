Пигментация, мелазма, рак кожи: что вы должны знать перед сезоном солнца
Весна с ее яркими солнечными лучами так и манит выйти на улицу и насладиться солнцем. Однако нельзя забывать о необходимости защиты кожи от солнечных лучей, чтобы избежать связанных с ними рисков, включая гиперпигментацию. О главных причинах гиперпигментации и о том, как ее избежать, рассказывают приглашенный эксперт BENU Aptieka, дерматолог Элиза Салиюма и клинический фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце.
Весной и летом риски для кожи, связанные с воздействием солнца, возрастают – ультрафиолетовое излучение приводит к появлению солнечных пятен, а также способствует развитию мелазмы и поствоспалительной гиперпигментации, рассказывает дерматолог Элиза Салиюма. Часто некоторым людям, желающим побороть пигментацию, трудно принять, что самое главное правило для улучшения состояния кожи – не подвергать ее воздействию ультрафиолетового излучения (не загорать и не принимать солнечные ванны) и пользоваться солнцезащитным кремом. Эта защитная мера является важнейшим шагом не только для предотвращения появления новых пигментных пятен на коже, но и для успешного лечения существующих проблем.
Кожа с большим количеством солнечных пятен называется светоповрежденной – это признак того, что кожа за свою жизнь получила много ультрафиолетового излучения, и указывает на повышенный риск развития рака кожи.
Основные причины солнечных пятен
По словам дерматолога, основными факторами, определяющими предрасположенность к гиперпигментации, являются следующие:
- Генетические факторы – у людей с темной кожей выше риск развития гиперпигментации, такой как мелазма – поствоспалительная гиперпигментация. В то же время люди со светлой от природы кожей подвержены повышенному риску развития пятен, вызванных ультрафиолетовым излучением, или солнечного лентиго.
- Гормональные факторы – эндокринные заболевания, гормональные колебания, связанные с беременностью, приемом оральных контрацептивов.
- Прием определенных медикаментов.
- Образ жизни – насколько кожа подвержена ультрафиолетовому излучению.
- В случае повреждений, ожогов и воспаления кожи (экзема, акне) существует риск развития гиперпигментации.
Клинический фармацевт BENU Aptieka Илзе Приедниеце призывает при приеме препарата обращать внимание на информацию в инструкции по его применению, в том числе на то, повышает ли лекарство чувствительность к ультрафиолетовым лучам. Такую чувствительность могут вызывать некоторые лекарственные средства, применяемые локально (кремы, мази, гели), перорально (таблетки, капсулы) и в инъекциях – анальгетики, противовоспалительные средства, антибиотики, антидепрессанты, диуретики, противогрибковые препараты, средства для лечения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, другие лекарственные препараты, а также лекарственные травы, такие как зверобой, широко используемый в качестве природного антидепрессанта, и экстракт корня петрушки, входящие в состав безрецептурных урологических средств. Поэтому во время приема лекарственных препаратов к использованию защитной косметики нужно относиться с особой ответственностью, своевременно наносить и обновлять ее.
Влияние возраста, пола и гормонов
У женщин на развитие нарушений пигментации (мелазмы) влияют колебания уровня гормонов (эстрогена, прогестерона) во время беременности, при использовании оральных контрацептивов или при приеме заместительной гормональной терапии в период менопаузы, объясняет Салиюма. Мелазма также известна как «маска беременности». Во время менопаузы цвет кожи может стать неравномерным – более темным, т. е гиперпигментированным, на одних участках, и более светлым – гипопигментированным – на других. Также во время менопаузы кожа становится более восприимчивой к ультрафиолетовому излучению, что также способствует появлению солнечных пятен. Поэтому очень важно не забывать защищать кожу и в этот период.
Хроническое воздействие на кожу ультрафиолетовых лучей (солнце, солярий) вызывает образование солнечных пятен, или солнечного лентиго. Эти пятна появляются в основном у людей старше 40 лет и увеличиваются с возрастом, но часто могут встречаться и у более молодых людей. Развитие солнечных пятен тесно связано с образом жизни – загоранием в солярии, пребыванием на естественном солнце, отдыхом в теплых странах, работой или хобби на улице, несоблюдением мер защиты от солнца.
Защита и профилактика
Что делать для профилактики, чтобы снизить риск появления пигментных пятен? Защищайте свою кожу от ультрафиолетового излучения, советует дерматолог Салиюма. Выберите солнцезащитный крем широкого спектра действия и пользуйтесь им правильно – наносите за 20 минут до выхода на улицу и затем повторно через каждые 2 часа. Сегодня в продаже имеются солнцезащитные средства с ингредиентами, которые дополнительно борются с существующей пигментацией и предотвращают появление новой. Если вы ежедневно пользуетесь косметикой, можно выбрать солнцезащитный крем, который уже имеет оттенок, тем самым одновременно защищая кожу от солнца и улучшая ее внешний вид. Кроме того, пациенты с какими-либо повреждениями кожи должны тщательно защищать ее от солнца. В продаже имеются заживляющие солнцезащитные кремы. Пациентам с акне также необходимо тщательно продумать защиту от солнца, чтобы избежать поствоспалительной гиперпигментации. Средства с витамином С, наносимые утром под солнцезащитный крем, могут усилить защиту от солнца.
Как уменьшить пигментные пятна?
Лучший подход – комплексный, сочетающий подходящие средства по уходу за кожей для домашнего использования и профессиональные процедуры, такие как пилинг у косметолога и процедуры у дерматолога – интенсивную пульсирующую светотерапию, фотоомоложение или лазерные процедуры, рекомендует дерматолог. Для улучшения ровного тона кожи также предлагаются средства для биоревитализации и мезотерапии. План лечения зависит от типа пигментации, при этом необходимо учитывать такие факторы, как беременность, грудное вскармливание и т. д.
Среди ингредиентов, входящих в состав косметических средств, уменьшению пигментации способствуют витамин А (ретиноиды, ретинол), витамин С, ниацинамид (витамин В3), тиамидол, азелаиновая кислота, гликолевая кислота, койевая кислота и арбутин.
Минеральные вещества и витамины также играют важную роль в процессах пигментации – на нее влияют витамины (A, C, E, B3, B12) и минералы (цинк, железо, медь) – они регулируют синтез меланина, уменьшают окислительный стресс, способствуют восстановлению кожи. Их дефицит может способствовать как гиперпигментации, так и гипопигментации. Бета-каротин является прекурсором витамина A, который может помочь улучшить цвет кожи, повышая ее способность защищаться от ультрафиолетового излучения и снижая окислительный стресс, тем самым предотвращая ухудшение состояния, но нужно отметить, что это не лечение пигментных пятен, объясняет дерматолог. Помните, что биологически активные добавки не заменяют полноценного и сбалансированного питания!
Помните! Если у вас появилось пигментное пятно, его сначала должен осмотреть дерматолог с помощью дерматоскопа, чтобы определить, действительно ли это солнечное пятно и можно ли его лечить с помощью средств и процедур, уменьшающих пигментацию. Невооруженным глазом это пятно может быть неотличимо от злокачественной опухоли кожи – лентиго малигна, которую необходимо лечить хирургическим путем.