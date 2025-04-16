Пигментация, мелазма, рак кожи: что вы должны знать перед сезоном солнца

Что делать для профилактики, чтобы снизить риск появления пигментных пятен? Защищайте свою кожу от ультрафиолетового излучения, советует дерматолог Салиюма. Выберите солнцезащитный крем широкого спектра действия и пользуйтесь им правильно – наносите за 20 минут до выхода на улицу и затем повторно через каждые 2 часа. Сегодня в продаже имеются солнцезащитные средства с ингредиентами, которые дополнительно борются с существующей пигментацией и предотвращают появление новой. Если вы ежедневно пользуетесь косметикой, можно выбрать солнцезащитный крем, который уже имеет оттенок, тем самым одновременно защищая кожу от солнца и улучшая ее внешний вид. Кроме того, пациенты с какими-либо повреждениями кожи должны тщательно защищать ее от солнца. В продаже имеются заживляющие солнцезащитные кремы. Пациентам с акне также необходимо тщательно продумать защиту от солнца, чтобы избежать поствоспалительной гиперпигментации. Средства с витамином С, наносимые утром под солнцезащитный крем, могут усилить защиту от солнца.