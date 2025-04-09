Уникальная операция в больнице Страдиня в Риге: врачи помогли девушке, страдающей от последствий тяжелой аварии

Молодая женщина попала в аварию в августе 2024 года, в результате чего были сломаны шейные позвонки. Врачи немедленно провели операцию и стабилизировали позвоночник металлической пластиной. Однако вследствие травмы пациентка утратила способность двигать ногами, а движения рук были сильно ограничены. Вскоре после травмы она обнаружила с правой стороны шеи мягкое образование. Сначала на это не обратили внимания, но со временем оно увеличилось, мешало есть, вызывало боль в горле и даже частые потери сознания. Состояние продолжало ухудшаться, и к лечению была привлечена отоларинголог больницы Страдиня, доктор Элза Рате. Оценив тяжесть ситуации и возможности обследования, она немедленно направила пациентку в стационар.