Уникальная операция в больнице Страдиня в Риге: врачи помогли девушке, страдающей от последствий тяжелой аварии
В декабре 2024 года в Клинике отоларингологии Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня команда специалистов разных профилей провела крайне сложную и уникальную операцию 21-летней пациентке, получившей тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.
Молодая женщина попала в аварию в августе 2024 года, в результате чего были сломаны шейные позвонки. Врачи немедленно провели операцию и стабилизировали позвоночник металлической пластиной. Однако вследствие травмы пациентка утратила способность двигать ногами, а движения рук были сильно ограничены. Вскоре после травмы она обнаружила с правой стороны шеи мягкое образование. Сначала на это не обратили внимания, но со временем оно увеличилось, мешало есть, вызывало боль в горле и даже частые потери сознания. Состояние продолжало ухудшаться, и к лечению была привлечена отоларинголог больницы Страдиня, доктор Элза Рате. Оценив тяжесть ситуации и возможности обследования, она немедленно направила пациентку в стационар.
В клинике провели углубленные обследования: компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, аспирационную биопсию. Выяснилось, что опухоль на шее — это псевдоменингоцеле, образовавшееся в результате травмы. Для обсуждения дальнейших действий была собрана мультидисциплинарная команда: отоларингологи, нейрохирург, микрохирурги и радиолог. После тщательного анализа ситуации было принято решение об операции — удалении псевдоменингоцеле и закрытии дефекта, через который происходила утечка спинномозговой жидкости.
Операция прошла в три этапа. Сначала установили люмбальный дренаж для контроля внутричерепного давления. Затем была удалена капсула псевдоменингоцеле, обеспечен доступ к позвоночнику и подготовлены сосуды для микрососудистого лоскута. На третьем этапе взяли мышечный лоскут с левого бедра и использовали его для закрытия дефекта позвоночника, тем самым остановив ликворею.
После операции пациентка провела три дня в отделении интенсивной терапии под максимальным наблюдением. Вернувшись в отоларингологическое отделение, она уже чувствовала улучшение: могла есть без затруднений, боль в горле значительно уменьшилась. Спустя неделю, перед Рождеством, ее выписали на амбулаторную реабилитацию.
За три месяца она прошла несколько курсов реабилитации и чувствует себя намного лучше. Улучшилась подвижность и качество движений в руках, эпизоды потери сознания больше не повторяются, а общее самочувствие стало более энергичным и позитивным. Контрольная МРТ, сделанная через три месяца после операции, порадовала не только пациентку, но и всю команду — утечка ликвора не наблюдается.
Подобный случай ранее не описывался в медицинской литературе. Операция позволила существенно улучшить качество жизни человека, оказавшегося в тяжелейшей ситуации. Именно индивидуальный подход и высокий профессионализм врачей принесли успех в столь редком случае.
В операции участвовали отоларингологи: д-р Элза Рате, д-р Роман Дзалбс, д-р Ричард Мелдерис; пластические хирурги: д-р Кристап Блумс, д-р Линда Калниня; нейрохирурги: д-р Рихард Люленс и д-р Матис Дравниекс.