6 неожиданных вещей, от которых физиотерапевт советует отказаться людям старше 60 лет

Не стоит ограничивать себя — возраст это всего лишь число! «Некоторые из самых подтянутых и здоровых людей, которых я встречала, были в возрасте за 70. И все потому, что они выбрали образ жизни, в котором забота о теле и душе стоит на первом месте», — делится Макдональд.