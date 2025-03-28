6 неожиданных вещей, от которых физиотерапевт советует отказаться людям старше 60 лет
С возрастом поддержание физического здоровья становится все более важным, особенно после 60 лет. Хотя естественное замедление организма неизбежно, некоторые привычки могут не только ограничить подвижность, но и привести к травмам и хроническим болям. Физиотерапевт Люси Макдональд из RestartPhysio выделяет шесть распространенных ошибок, которые часто допускают люди старше 60 лет — и объясняет, как их избежать.
1. Слишком резкое увеличение физической нагрузки
«Это причина номер один травм и болей, с которыми ко мне приходят, - говорит The Independent Макдональд. - Внезапное повышение активности или занятие тем, чего вы давно не делали, - прямой путь к травме».
Лучше увеличивать нагрузку постепенно. «Разделяйте задачи — будь то перекопка клумбы или покраска дома — на этапы, и сначала немного потренируйтесь, прежде чем, например, бегать с внуками за мячом», — советует физиотерапевт.
2. Мысль «силовые тренировки — это не для меня»
«С возрастом силовые упражнения становятся особенно важны, чтобы предотвратить мышечную атрофию и укрепить тело, - поясняет Макдональд. - Начинать никогда не поздно, и это не занимает много времени».
Достаточно двух получасовых занятий в неделю с гантелями или другими отягощениями, чтобы проработать основные группы мышц. Главное — начинать с легкого и постепенно увеличивать нагрузку, а еще лучше — заниматься под наблюдением специалиста.
3. Убеждение, что лучшие годы — позади
Не стоит ограничивать себя — возраст это всего лишь число! «Некоторые из самых подтянутых и здоровых людей, которых я встречала, были в возрасте за 70. И все потому, что они выбрали образ жизни, в котором забота о теле и душе стоит на первом месте», — делится Макдональд.
В 40–50 лет многие заняты семьей и карьерой, времени на себя почти нет. А после выхода на пенсию появляется больше возможностей заняться тем, что действительно приносит радость и пользу.
4. Надежда, что вредные привычки молодости больше не повлияют
Сон, движение и питание — три кита, без которых не будет здоровья. «С возрастом восстановление идет медленнее, и уже не получится без последствий обходиться без сна, питаться кое-как и заниматься спортом от случая к случаю», — подчеркивает Макдональд.
5. Страх пробовать новое
«Никогда не поздно попробовать что-то новое — будь то йога, танцы или скандинавская ходьба», — говорит физиотерапевт.
Важно найти занятие, которое вам по душе, и людей, с которыми приятно его разделить. Тогда будет мотивация, а это ключ к стабильности и долгосрочному результату.
6. Думать, что потеря равновесия и риск падений — неизбежны
«Это не так. Если работать над балансом, можно добиться отличных результатов. А если нет — равновесие действительно будет ухудшаться», — объясняет Макдональд.
Всего несколько минут упражнений в день помогут избежать падений — одной из главных причин госпитализаций и даже смертности среди пожилых. Совет от физиотерапевта: включите упражнения на равновесие в повседневную рутину. «Например, когда чистите зубы — стойте поочередно на каждой ноге с закрытыми глазами. Рядом должно быть что-то, за что можно ухватиться в случае потери равновесия», — рекомендует специалист.