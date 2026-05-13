Лучший латвийский биатлонист объявил, что намерен выступить и на следующих олимпийских играх
Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев продолжит карьеру и будет готовиться к следующим Олимпийским играм 2030 года во французских Альпах, подтвердил спортсмен.
«Вместе с семьей я решил, что продолжу карьеру профессионального спортсмена и буду готовиться к Олимпийским играм в Альпах, во Франции», — говорится в распространенном командой биатлониста заявлении спортсмена, которому в этом месяце исполнится 38 лет.
«В следующем году чемпионат мира пройдет в Отепя, здесь, в Эстонии, и это моя следующая главная цель».
В прошедшем сезоне Андрей Расторгуев занял 37-е место в общем зачете Кубка мира, показав лучшие результаты на этапах в Контиолахти (8-е место в масс-старте и 9-е место в индивидуальной гонке) и Эстерсунде (9-е место в индивидуальной гонке).
На Олимпийских играх 2026 года лучшего результата Расторгуев добился в гонке преследования, где занял 29-е место, финишировал 30-м в спринте и 41-м в индивидуальной гонке. В составе эстафетных команд были завоеваны 12-е место (смешанная эстафета) и 18-е место (мужская эстафета).
За карьеру Андрей Расторгуев участвовал в четырех Олимпийских играх, в 2024 году стал вице-чемпионом мира в масс-старте и является двукратным чемпионом Европы — в 2014 году в индивидуальной гонке и в 2018 году в спринте.