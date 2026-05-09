Стало известно, какие две хоккейные сборные вернутся в элитный дивизион ЧМ в следующем году
Мужская сборная Украины по хоккею обеспечила себе второе место в группе А первого дивизиона чемпионата мира и в следующем году впервые за 20 лет сыграет в элитном дивизионе.
Перед последним матчем первое место уже обеспечила себе сборная Казахстана, а еще три команды — Польша, Украина и Франция — имели одинаковое количество очков.
Первой шансы на возвращение в элиту осложнила себе Франция, уступив Казахстану со счетом 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1) в серии послематчевых буллитов.
Во втором матче дня Украина победила Японию со счетом 3:1 (3:1, 0:0, 0:0), и только Польша могла преградить ей путь в элитный дивизион. Однако хозяева турнира в последнем матче проиграли Литве со счетом 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) в овертайме.
Казахстан в пяти матчах набрал 13 очков, Украина — 10. Эти сборные в следующем году заменят две худшие команды элитного дивизиона. Франция и Польша набрали по восемь очков, у Литвы было четыре очка, а Япония набрала два очка и в следующем году во втором по силе дивизионе будет заменена сборной Эстонии.