Бывшая первая ракетка Латвии Анастасия Севастова завершает карьеру

Латвийская теннисистка уже в 2013 году из-за травм временно прерывала спортивную карьеру, однако вернулась в 2015 году и достигла своего лучшего результата: через три года она поднялась на 11-е место в рейтинге WTA. В 2022 году Севастова еще раз временно приостановила карьеру, вернувшись на корт спустя два года.