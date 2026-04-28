На чемпионате мира по футболу изменят правила, касающиеся желтых карточек
ФИФА хочет, чтобы лучшие футболисты продолжали играть до конца.
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) готовится изменить правила, касающиеся желтых карточек, на предстоящем финальном турнире чемпионата мира.

Информационное агентство DPA со ссылкой на свои источники и телерадиокомпания BBC сообщают, что руководящий орган мирового футбола планирует аннулировать желтые карточки не только после четвертьфиналов, но и после группового этапа. Этот вопрос планируется обсудить на заседании Совета ФИФА в Ванкувере. Ранее после получения второй желтой карточки на чемпионате мира игрок дисквалифицироавлся на один матч.

ФИФА ранее ввела правило об аннулировании желтых карточек после четвертьфиналов, чтобы избежать таких ситуаций, как в 2002 году, когда капитан сборной Германии Михаэль Баллак был вынужден пропустить финал из-за второго предупреждения, полученного в полуфинале.

Теперь планируется ввести дополнительный этап аннулирования карточек после группового этапа, поскольку турнир расширен с 32 до 48 команд, что требует дополнительного раунда плей-офф.

Финальный турнир чемпионата мира в Канаде, Мексике и США пройдет в июне и июле. В 2026 году в финальной стадии чемпионата мира впервые примут участие 48 сборных вместо 32, которые будут разделены на 12 групп. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые два места в каждой группе, а также восемь лучших команд из числа занявших третьи места.

