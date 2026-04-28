На чемпионате мира по футболу изменят правила, касающиеся желтых карточек

Информационное агентство DPA со ссылкой на свои источники и телерадиокомпания BBC сообщают, что руководящий орган мирового футбола планирует аннулировать желтые карточки не только после четвертьфиналов, но и после группового этапа. Этот вопрос планируется обсудить на заседании Совета ФИФА в Ванкувере. Ранее после получения второй желтой карточки на чемпионате мира игрок дисквалифицироавлся на один матч.