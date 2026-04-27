ВИДЕО: один из лучших игроков НБА затеял драку на последних секундах матча

Пятый матч серии пройдет ранним утром во вторник по латвийскому времени на площадке «Наггетс», и в этой игре «Миннесоте» из-за травм не смогут помочь два лидера — Донте Дивинченцо и Энтони Эдвардс. Дивинченцо в субботнем матче получил травму ахиллова сухожилия, и его сезон завершился досрочно, а у Эдвардса повреждение колена.