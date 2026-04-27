ВИДЕО: один из лучших игроков НБА затеял драку на последних секундах матча
Игрок клуба "Денвер Наггетс" Никола Йокич оштрафован на 50 000 долларов США (42 700 евро), а баскетболист "Миннесота Тимбервулвз" Джулиус Рэндл получил штраф в размере 35 000 долларов США (около 30 000 евро) за свои действия в последнем матче между командами. Как отмечает НБА, Йокич был инициатором инцидента, а Рэндл его усугубил.
В четвертом матче четвертьфинала Западной конференции «Тимбервулвз» на своей площадке победили со счетом 112:96 и повели в серии до четырех побед со счетом 3-1.
Инцидент произошел за две секунды до финальной сирены, когда Джейден Макдэниелс, находясь один на половине соперника, при преимуществе в 14 очков отправил мяч в корзину вместо того, чтобы дать времени истечь и завершить матч. Это вызвало недовольство Йокича, который посчитал действия игрока «Тимбервулвз» неспортивными.
Йокич толкнул Макдэниелса, после чего в конфликт вмешались другие игроки и представители команд. В возникшей потасовке Рэндл вступил в столкновение с представителем «Наггетс» Брюсом Брауном.
Пятый матч серии пройдет ранним утром во вторник по латвийскому времени на площадке «Наггетс», и в этой игре «Миннесоте» из-за травм не смогут помочь два лидера — Донте Дивинченцо и Энтони Эдвардс. Дивинченцо в субботнем матче получил травму ахиллова сухожилия, и его сезон завершился досрочно, а у Эдвардса повреждение колена.
Победитель пары «Наггетс» — «Тимбервулвз» в следующем раунде встретится с «Сан-Антонио Сперс» или «Финикс Санс». В этой серии со счетом 3-1 ведут «Сперс».