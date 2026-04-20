Лучшая теннисистка Латвии потеряла много позиций в рейтинге WTA
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в обновленном рейтинге одиночного разряда Женской теннисной ассоциации (WTA) опустилась на 18 позиций и теперь занимает 40-е место.
На прошлой неделе Остапенко нужно было защищать 500 рейтинговых очков на турнире в Штутгарте, однако она проиграла уже в первом матче, что и привело к падению в рейтинге.
Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая поднялась на четыре позиции и занимает 112-е место, на пять строк опустилась Анастасия Севастова (195-е место), тогда как остальные латвийские теннисистки улучшили свои позиции. На восемь мест поднялась Аделина Лачинова (610-е), на три — Беатрисе Зелтиня (619-е), на десять — Камилла Бартоне (726-е), на четыре — Диана Марцинкевич (818-е), на одно — Элза Томасе (887-е), на восемь — Сабине Рутлаука (917-е) и на две — Даниэла Дарта Фелдмане (1264-е).
В первой десятке рейтинга изменения произошли лишь в нижней части, лидерство сохраняет белорусская теннисистка Арина Соболенко, второй идет представительница Казахстана Елена Рыбакина, а тройку лучших замыкает американка Кори Гауфф. Четвертую позицию занимает полька Ига Свентек, за ней следуют американки Джессика Пегула и Аманда Анисимова, седьмое место у украинки Элины Свитолиной, восьмое — у россиянки Мирры Андреевой, которая опередила итальянку Ясмин Паолини, а десятую строчку сохраняет канадка Виктория Мбоко.
В парном рейтинге WTA Остапенко поднялась на две позиции и занимает 12-е место, а Семенистая отыграла 17 позиций (142-е место). Вне первых пяти сотен рейтинга находятся еще 13 латвийских теннисисток.
В парном рейтинге лидирует бельгийка Элизе Мертенс.