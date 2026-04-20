Лучшая теннисистка Латвии потеряла много позиций в рейтинге WTA

Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая поднялась на четыре позиции и занимает 112-е место, на пять строк опустилась Анастасия Севастова (195-е место), тогда как остальные латвийские теннисистки улучшили свои позиции. На восемь мест поднялась Аделина Лачинова (610-е), на три — Беатрисе Зелтиня (619-е), на десять — Камилла Бартоне (726-е), на четыре — Диана Марцинкевич (818-е), на одно — Элза Томасе (887-е), на восемь — Сабине Рутлаука (917-е) и на две — Даниэла Дарта Фелдмане (1264-е).