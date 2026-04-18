Назревает сенсация: латвийский хоккеист может установить исторический рекорд в НХЛ
В последних прогнозах скаутов драфта Национальной хоккейной лиги латвийский защитник Альберт Шмитс занимает второе место среди полевых игроков из европейских лиг, свидетельствует опубликованный лигой список.
18-летний Шмитс этим летом, вероятнее всего, станет самым высоко выбранным латвийским хоккеистом на драфте НХЛ, превзойдя нападающего Земгуса Гиргенсонса, которого на драфте 2012 года под 14-м номером выбрал «Баффало Сэйбрз».
Большую часть сезона Шмитс провел в высшей хоккейной лиге Финляндии, где в составе «Юкурит» из Миккели в 38 матчах забросил шесть шайб, отдал семь результативных передач и набрал отрицательный показатель полезности -3. В концовке сезона латвиец выступает в высшей лиге Германии (DEL), где в составе мюнхенского «Ред Булл» в 15 матчах набрал семь очков (2+5) и положительный показатель полезности +2.
Среди полевых игроков европейских лиг наибольшее внимание скаутов привлек 18-летний шведский нападающий клуба «Фрелунда» из Гётеборга Ивар Стенберг, который в этом сезоне в высшей лиге Швеции в 49 матчах набрал 37 очков (11+26).
Среди вратарей европейских команд 16-е место среди игроков этого амплуа занимает Патрик Плуминьш, представляющий команду «Земгале»/LBTU.
Среди игроков Северной Америки первое место в прогнозах драфта сохраняет канадский нападающий Гэвин Маккенна. В этом списке 49-е место занимает нападающий Рудолфс Берзкалнс, а 71-е — Оливерс Мурниекс.