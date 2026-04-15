Латвии могут снова доверить проведение чемпионата мира по хоккею
Латвия вместе с Финляндией является единственными кандидатами на проведение чемпионата мира по хоккею 2030 года в элитном дивизионе, сообщил член Совета Международной федерации хоккея на льду Виестурс Козиолс.
Чемпионаты ближайших лет уже распределены: турнир 2026 года пройдет в Цюрихе и Фрибуре, чемпионат 2027 года — в Дюссельдорфе и Мангейме, в 2028 году матчи примут Париж и Лион, а в 2029 году чемпионат состоится в Братислава и Кошице.
«На чемпионат 2030 года мы (Латвия и Финляндия) — единственные кандидаты, и другие страны больше не рассматриваются», — рассказал Козиолс.
Он подчеркнул, что организовать турнир в одиночку становится все сложнее с экономической точки зрения.
По его словам, у Латвии отличные отношения с Финской хоккейной федерацией, совпадают ценности и подходы к развитию хоккея. При этом он отметил, что уровень хоккея в Финляндии выше из-за больших финансовых возможностей, но сотрудничество выгодно обеим сторонам.
«Почему они выбирают проводить чемпионат вместе с нами? Потому что проведение двух групп в одной стране — гораздо больший риск», — пояснил Козиолс.
Совместная организация турнира становится все более актуальной, поскольку требования к чемпионатам растут с каждым годом.
Латвия уже имеет опыт проведения турниров такого уровня — чемпионаты мира элитного дивизиона проходили у нас в 2006 и 2021 годах, а также совместно с Финляндией в 2023 году. Тогда сборная Латвии завоевала бронзовую медаль.