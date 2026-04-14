Латвийским спортивным болельщикам обещали показать все матчи предстоящего этим летом чемпионата мира по футболу
11 июня в Северной Америке начнется одно из самых долгожданных спортивных событий на планете — чемпионат мира по футболу FIFA. Финальный турнир, который продлится пять недель, станет самым крупным в истории, поскольку в нем примут участие 48 сборных.
Зрители в Латвии смогут присоединиться к миллиардам футбольных болельщиков по всему миру, наблюдая за игрой на платформе Go3 и телеканале TV6.
Главное спортивное событие лета будет доступно латвийским зрителям в полном объеме, поскольку TV6 и Go3 обеспечат трансляции всех 104 матчей турнира.
В этом году чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике. Турнир откроется 11 июня в Мехико, а чемпион мира определится 19 июля в Нью-Йорке.
Телеканал TV6 будет показывать в прямом эфире как минимум один матч в день, тогда как на Go3 можно будет посмотреть все игры турнира.
Чемпионат мира FIFA всегда является одним из самых главнейших спортивных событий, и турнир 2022 года в Катаре поставил рекорд — его аудитория составила 5 миллиардов человек. При участии 48 команд и с увеличенным количеством матчей турнир 2026 года имеет потенциал превзойти прежние рекорды по общей аудитории.