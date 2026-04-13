Лучшая теннисистка Латвии поднялась в рейтинге WTA

Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая потеряла четыре позиции и занимает 116-е место. По две строчки потеряли Анастасия Севастова (190-е место) и Аделина Лачинова (618-е), на три позиции опустилась Беатрисе Зелтиня (622-е). Поднялась на 12 мест Камилла Бартоне (736-е место), Диана Марцинкевича потеряла две позиции (822-е), Элза Томасе опустилась на одну строчку (888-е), Сабине Рутлаука поднялась на одну позицию (925-е), а Даниэла Дарта Фелдмане опустилась на одну строчку (1266-е место).