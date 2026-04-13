Лучшая теннисистка Латвии поднялась в рейтинге WTA
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в обновленном рейтинге WTA в одиночном разряде поднялась на одну позицию и занимает теперь 22-е место.
На этой неделе Алене Остапенко на турнире в Штутгарте предстоит защищать 500 рейтинговых очков, без которых в онлайн-рейтинге она опускается на 40-ю позицию.
Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая потеряла четыре позиции и занимает 116-е место. По две строчки потеряли Анастасия Севастова (190-е место) и Аделина Лачинова (618-е), на три позиции опустилась Беатрисе Зелтиня (622-е). Поднялась на 12 мест Камилла Бартоне (736-е место), Диана Марцинкевича потеряла две позиции (822-е), Элза Томасе опустилась на одну строчку (888-е), Сабине Рутлаука поднялась на одну позицию (925-е), а Даниэла Дарта Фелдмане опустилась на одну строчку (1266-е место).
В первой десятке рейтинга изменения произошли лишь в нижней части, и лидерство сохраняет белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, а тройку лучших замыкает американка Кори Гауфф. Четвертое место занимает польская теннисистка Ига Швентек, за которой следуют американки Джессика Пегула и Аманда Анисимова. Седьмое место занимает украинка Элина Свитолина, восьмой является итальянка Жасмин Паолини, на девятую позицию поднялась россиянка Мирра Андреева, обогнав канадку Викторию Мбоко.
В парном рейтинге WTA Алена Остапенко сохраняет 14-е место, а Дарья Семенистая поднялась на 36 позиций и занимает 159-е место. За пределами первых пяти сотен находятся еще 13 латвийских теннисисток. Лидером парного рейтинга является бельгийка Элизе Мертенс.