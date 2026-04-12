Овечкин смог забросить шайбу "Питтсбургу" только после того, как Артур Шилов покинул ворота
Латвийский вратарь Артур Шилов в матче НХЛ отразил 25 бросков соперников, однако его команда — "Питтсбург Пингвинз" — потерпела поражение.
«Пингвинз», уже обеспечившие себе место в розыгрыше Кубка Стэнли, дома уступили "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 3:6 (0:0, 3:4, 0:2). Шилов справился с 25 из 30 бросков, отразив 83,3% попыток взятия ворот.
В начале второго периода гостей вперед вывел Алексей Протас, однако менее чем через полминуты счет сравнял Энтони Манта. В дальнейшем в течение примерно двух минут в ворота Шилова шайбы отправили Райан Леонард и Том Уилсон, сделав счет 3:1 в пользу «Кэпиталз».
В середине периода Ноэль Аччари сократил отставание «Пингвинз» до одной шайбы, однако уже через 11 секунд Леонард восстановил преимущество Вашингтона в две шайбы, а Кевин Хэйс в контратаке вновь поразил ворота соперника, установив счет 3:4.
В заключительном периоде в большинстве Шилова переиграл Илья Протас, а затем в пустые ворота «Пингвинз» шайбу отправил Александр Овечкин, принеся «Кэпиталз» победу.
«Пингвинз» с 98 очками в 80 матчах занимают пятое место в Восточной конференции, тогда как «Кэпиталз» с 91 очком располагаются на десятой позиции.