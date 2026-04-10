В Латвии этим летом впервые пройдет этап Кубка мира по конкуру
"Школа молодых наездников" (Jauno jātnieku skola) этим летом впервые примет этап Кубка мира по конкуру, сообщили представители организации. Этап Кубка мира пройдет в Сигулдском крае с 24 по 26 июля.
В течение трех дней в соревнованиях международного уровня примут участие спортсмены из нескольких европейских стран, при этом сейчас активно продолжаются подготовительные работы, особое внимание уделяется улучшению покрытия соревновательного поля и его качеству в соответствии с высшими международными стандартами.
Помимо международного события, «Школа молодых наездников» в весенне-летний сезон организует широкий цикл соревнований по конкуру более низкого уровня.
Руководитель «Школы молодых наездников» Инесе Яудзема подчеркнула, что сезон 2026 года является особенно важным, так как подтверждает целенаправленное развитие организации и ее способность проводить соревнования международного уровня. Проведение этапа Кубка мира по конкуру в Сигулдском крае является значимым шагом как для самой организации, так и для латвийского конного спорта в целом.
Благодаря поддержке Сигулдского края в этом сезоне будут реализованы проекты по развитию инфраструктуры — планируется строительство дополнительных конюшен в здании манежа, обновление трибун, а также создание нового поля для выездки.