Олимпийские комитеты стран Балтии подписали меморандум о совместной инициативе на летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе
Олимпийские комитеты Латвии, Литвы и Эстонии подписали меморандум о создании и реализации совместной инициативы «Балтийский дом» во время летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, сообщает Латвийский олимпийский комитет.
Это сотрудничество подтверждает единство стран Балтии и общее стремление укрепить свою заметность на международной арене, одновременно создавая платформу высокого уровня для спортсменов, делегаций, партнеров и СМИ.
«Балтийский дом» будет создан в музее Wende (в Калвер-Сити, Лос-Анджелес), который символически объединяет историю и общее европейское будущее. Это место станет центральной точкой встречи стран Балтии во время Олимпиады-2028, обеспечивая профессиональную среду для деловых контактов, медийных мероприятий и культурных программ.
Цель меморандума — укрепить международный имидж и узнаваемость стран Балтии в США, способствовать эффективному использованию ресурсов через совместную организацию логистики и услуг, обеспечить безопасную и качественную среду для спортсменов и гостей, а также развивать единую, но при этом учитывающую национальную идентичность коммуникацию и визуальный стиль.
Сотрудничество охватывает несколько приоритетных направлений, включая гостеприимство и протокол, маркетинг и коммуникации, реализацию культурных программ, а также совместное управление ресурсами и привлечение финансирования. Особое внимание будет уделено взаимодействию с диаспорами всех трех стран в США.
Реализация проекта будет организована на трех уровнях — политическом, управленческом и техническом, что обеспечит эффективное принятие решений и скоординированную работу.
Инициатива «Балтийский дом» является важным шагом в развитии сотрудничества стран Балтии в сфере спортивной дипломатии и демонстрирует способность региона совместно реализовывать значимые международные проекты, укрепляя единство и общую идентичность в рамках крупнейшего спортивного события в мире. Меморандум не накладывает юридических обязательств, но задает четкое направление дальнейшего сотрудничества, которое будет детально разработано в совместном плане действий.