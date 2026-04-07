Сборной Латвии по хоккею U-18 поставлена задача на предстоящем в этом месяце чемпионате мира
Сборная Латвии по хоккею среди мужчин до 18 лет ставит целью на предстоящем чемпионате мира выйти в четвертьфинал, заявил главный тренер национальной команды Олег Сорокин. В список кандидатов в сборную включены четыре вратаря, 11 защитников и 19 нападающих.
«Плюсом было то, что уже летом начали отслеживать игроков. Возможно, не хватило ноябрьской паузы, но в то же время приоритет тогда у сборной U-20, к которой присоединились несколько игроков из U-18», — отметил Сорокин, добавив, что общее число кандидатов составило 97 хоккеистов.
«Несколько ребят еще прибывают из клубов, которые играли в плей-офф, в Северной Америке есть еще несколько, которых мы ждем. Посмотрим, в какой они форме, потому что те, кто играет в Северной Америке, в этом году получают мало игровой практики. Пытаемся связаться с агентами и клубами, чтобы они могли быстрее присоединиться».
На чемпионате мира латвийские хоккеисты в группе сыграют с командами Канады, Финляндии, Норвегии и Словакии.
«Цель, безусловно, — выйти в четвертьфинал. Легко не будет, все страны развиваются и движутся вперед, а на чемпионате U-18 участвуют все сильнейшие. Это будет непросто, поэтому важен каждый хоккеист», — подчеркнул тренер.
На данный момент хоккеисты тренировочной группы уже провели два товарищеских матча, обыграв сверстников из Польши со счетом 5:2 и 8:3. Продолжая подготовку к чемпионату мира, латвийские хоккеисты в Братиславе сыграют с командами Германии и Швеции.
В этом сезоне Сорокин продолжит исполнять обязанности главного тренера сборной U-18, ему будут помогать Херберт Васильев, Максим Широков и Раймонд Вилкойтс, а за физическую подготовку будет отвечать Райвис Миезанс. Тренером вратарей стал Эдгар Масальскис, который также работает со сборной U-20.
Сборная Латвии U-18 и в этом сезоне выступит в элитном дивизионе чемпионата мира, который пройдет с 22 апреля по 2 мая в словацких городах Тренчин и Братислава.