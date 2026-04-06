ВИДЕО: латвийский вратарь Шилов показал класс на льду Питтсбурга
Латвийский вратарь Артур Шилов в матче НХЛ отразил 29 бросков соперника и помог клубу "Питтсбург Пингвинз" одержать вторую победу за два дня.
«Пингвинз» на своей площадке со счетом 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) обыграли команду "Флорида Пантерз", которой не смог помочь получивший травму защитник Увис Балинскис.
Шилов справился с 29 бросками, отразив 93,5% шайб. Латвийский голкипер был признан третьей звездой матча.
В середине первого периода «Питтсбург» вперед вывел Элмерс Сёдерблум. В продолжении периода в ворота Шилова забросил Коул Швиндт, однако менее чем через минуту Сидни Кросби восстановил преимущество «Пингвинз», а в последнюю минуту периода в большинстве отличился Рикард Ракелль, удвоив перевес хозяев.
Во втором периоде Ракелль снова был точен, а в начале заключительной трети счет 5:1 сделал Брайан Раст. Менее чем за шесть минут до финальной сирены в большинстве отличился Картер Верхаге, однако «Пингвинз» удержали победу над гостями.
«Питтсбург Пингвинз» с 96 очками в 78 матчах занимает пятое место в Восточной конференции и продолжает борьбу за выход в розыгрыш Кубка Стэнли. «Флорида Пантерз» с 77 очками в 77 играх располагается на 15-й позиции и уже потеряла шансы на выход в плей-офф.