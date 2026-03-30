Сборная Латвии по хоккею начала подготовку к чемпионату мира по хоккею
Мужская сборная Латвии по хоккею сегодня начала подготовку к предстоящему чемпионату мира в составе 19 игроков.
В первый тренировочный день на лед вышли два вратаря, семь защитников и десять нападающих. По ходу сбора состав сборной пополнят несколько хоккеистов, у которых завершатся сезоны в Европе и Северной Америке.
Сборная Латвии проведет первые контрольные матчи 8 и 9 апреля, принимая на своем льду сборную Австрии.
Затем 22 и 23 апреля в Лахти сборная Латвии встретится с национальными командами Дании и Финляндии. В свою очередь 2 и 3 мая команда под руководством Хария Витолиньша на выезде сыграет со сборной Словакии.
Подготовительный этап национальная сборная Латвии завершит матчами 6 и 7 мая, когда перед своими болельщиками встретится со сборной Норвегии.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибурге, Швейцария.
Состав сборной Латвии на начало тренировочного сбора:
- вратари — Эмилс Витолс (Jukurit, Миккели, Финляндия), Бруно Бруверис (RPI, NCAA);
- защитники — Ралфс Фрейбергс (Ridera, Витковице, Чехия), Богданс Ходасс (Jukurit, Миккели, Финляндия), Сандис Смонс (Chur, Швейцария), Наурис Сеейс (GCK Lions, Швейцария), Густавс Озолиньш (RPI, NCAA), Арвилс Бергманис (Troja-Ljungby, Швеция), Рихардс Симановичс (Университет Боулинг-Грина, NCAA);
- нападающие — Ренарс Крастенбергс (Olomouc, Чехия), Денисс Смирновс (Kloten, Швейцария), Оскарс Лапинскис (Tigers, Лангнау, Швейцария), Глебс Прохоренковс (Ниагарский университет, NCAA), Райнерс Руллерс (RPI, NCAA), Кристапс Скрастиньш (Университет Нью-Хэмпшира, NCAA), Роджерс Букартс (Arosa, Швейцария), Клавс Вейнбергс (Колорадский колледж, NCAA), Раймондс Витолиньш (Pirates, Ольборг, Дания), Рихардс Мелналкснис (Chur, Швейцария).