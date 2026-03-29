Латвийский хоккеист отличился во второй по силе лиге Северной Америки
Тралмакс играл за Латвию на Олимпийских играх в Милане минувшей зимой.
Латвийский нападающий Эдуардс Тралмакс в матче Американской хоккейной лиги забросил шайбу и помог своей команде «Гранд-Рапидс Гриффинс» одержать победу.

«Гриффинс» на своем льду в овертайме обыграли «Чикаго Вулвз» со счетом 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0).

Тралмакс забросил первую шайбу хозяев в третьем периоде. Он отметился одним броском по воротам, двухминутным удалением и завершил матч с положительным показателем полезности +1.

Латвийский нападающий в этом сезоне в 57 матчах забросил 22 шайбы и сделал 11 результативных передач.

В другом матче команда Сандиса Вилманиса — «Шарлотт Чекерс» — в гостях в овертайме обыграла «Хартфорд Вулф Пэк» со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Вилманис за время на льду трижды бросил по воротам и получил двухминутное удаление, завершив игру с нейтральным показателем полезности.

В Восточной конференции «Чекерс» с 81 очком находятся на пятой позиции, а в Западной конференции «Гриффинс» с 97 очками лидируют. 

Другие сейчас читают