ВИДЕО: Порзиньгис вернул былую мощь и стал в своей команде самым результативным игроком в матче НБА
Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис в пятницу с 28 набранными очками стал самым результативным игроком в победе Голден Стэйт «Уорриорз» в матче Национальной баскетбольной ассоциации.
«Уорриорз» дома обыграли ранее представляемую латвийцем команду Вашингтон «Уизардс» со счетом 131:126 (38:25, 34:35, 20:34, 39:32).
Порзиньгис провел на площадке 28 минут и 49 секунд, реализовал четыре из шести двухочковых бросков, пять из 11 трехочковых и пять из семи штрафных, собрал восемь подборов и отдал три результативные передачи, а также избежал потерь и нарушений правил. При Порзиньгисе на площадке «Уорриорз» набрали на пять очков больше, чем пропустили.
Вторым по результативности у победителей стал Гильермо Сантос, набравший 27 очков, у Брэндина Подзьемски — 22 очка, десять подборов и семь результативных передач.
У соперников 22 очка, пять подборов и пять результативных передач набрал дебютант Уилл Райли, а 21 очко добавил Билал Кулибали.
«Уорриорз» с 36 победами в 74 матчах занимают десятое место в Западной конференции, тогда как «Уизардс» с 17 победами в 63 играх находятся на 13-й позиции на Востоке.