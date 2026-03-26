Трансгендерам закрыли доступ к женской Олимпиаде; допуск будут определять по генетическому тесту
Международный олимпийский комитет 26 марта утвердил новую политику допуска к женским соревнованиям на Олимпийских играх. Теперь выступать в женской категории смогут только спортсменки, признанные биологическими женщинами по итогам однократного генетического теста. В качестве критерия выбран скрининг на наличие гена SRY.
Решение было принято в Лозанне и означает резкий поворот в подходе МОК. Еще недавно единых олимпийских правил для всех видов спорта не существовало: международные федерации сами устанавливали критерии допуска, из-за чего в разных дисциплинах действовали разные нормы. Теперь комитет решил ввести универсальное правило для женских соревнований на Играх.
Фактически новая политика закрывает доступ в женскую категорию для трансгендерных спортсменок на Олимпиаде. При этом формулировать это как полный запрет «трансгендерам участвовать на Олимпиаде» было бы не совсем точно: речь идет именно о женских олимпийских дисциплинах, а не обо всех возможных форматах участия без исключения.
Пока неизвестно, сколько именно трансгендерных спортсменок потенциально рассчитывали на участие в Играх 2028 года в Лос-Анджелесе. По данным Associated Press, на Олимпиаде 2024 года в Париже таких участниц не было.
Новая система уже вызвала споры. Еще до решения МОК правозащитные и спортивные организации критиковали идею обязательного генетического тестирования, предупреждая о рисках дискриминации и о возможных последствиях не только для трансгендерных спортсменок, но и для части спортсменок с особенностями полового развития. В то же время сторонники ужесточения правил настаивали, что единый стандарт нужен для защиты честной конкуренции в женском спорте.