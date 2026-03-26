ВИДЕО: лучший латвийский баскетболист, похоже, оправился после травмы и стал показывать неплохую игру
Латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис набрал 17 очков в матче НБА и помог своей команде "Голденстейт Уорриорз" одержать победу над "Бруклин Нетс".
"Голденстейт Уорриорз" на своей площадке выиграли со счетом 109:106 (25:30, 25:28, 27:28, 32:20), нанеся гостям девятое поражение подряд.
Порзиньгис провел на площадке 27 минут и 3 секунды, реализовав 4 из 7 двухочковых бросков и 9 из 10 штрафных, при этом оба дальних броска оказались неточными. В его активе также 5 подборов, 2 результативные передачи, 6 потерь, 4 персональных замечания и показатель +/- +11.
В составе "Голденстейт Уорриорз" самый результативный матч в карьере провел Ги Сантуш, набравший 31 очко, а Брендин Подземски добавил 22 очка.
У "Бруклин Нетс" самым результативным стал Зейр Уильямс с 19 очками, 15 очков набрал Джейлен Уильямс, а 14 — Бен Шараф.
"Голденстейт Уорриорз" с 35 победами в 73 матчах занимают десятое место в Западной конференции и гарантировали себе участие в плэй-ин после завершения регулярного чемпионата.
Следующий матч команда Порзиньгиса проведет рано утром в субботу по латвийскому времени, когда на своей площадке примет бывшую команду латвийца — "Вашингтон Уизардс".