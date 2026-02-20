Иллюстративное фото.
Сегодня 15:25
ВИДЕО: случившееся с украинской биатлонисткой в эстафете собрало миллионы просмотров за сутки
Во время женской эстафеты на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место сборная Украины по биатлону едва не была снята с гонки, но смогла завершить дистанцию благодаря действиям француженки Жюлии Симон. Как сообщают украинские СМИ, клип с этим эпизодом за сутки собрал более 6.6 млн просмотров.
На последнем, четвертом этапе эстафеты Меркушину могли обогнать на круг, что автоматически сняло бы команду Украины с соревнований. Француженка Симон, лидировавшая в гонке, догнала Александру, но в критический момент притормозила, позволив украинке завершить круг и финишировать.
Официальный аккаунт Международного союза биатлонистов в TikTok опубликовал этот момент с подписью: "Биатлон: честная игра в лучшем виде".
@biathlonworld Biathlon fairplay at its best 🇫🇷🤝🇺🇦 With victory secured, Julia Simon 🇫🇷 opted for an easier final loop and avoided lapping the Ukrainian 🇺🇦 team, so they managed to complete the women relay in Nove Mesto na Morave - had Simon overtaken her, Team Ukraine would have been taken out of the competition. We really are spoiled in biathlon to have so many great examples of true sportswomanship and fairplay. 🫶 #Biathlon #Olympics #MilanoCortina2026 #Wintersports ♬ son original - Abonne.toi.je.rend
В той гонке женская сборная Украины по биатлону установила антирекорд, заняв 17-е место – худший результат в истории команды на этих соревнованиях. До этого самым низким результатом были 15-е места в Рупольдинге (2018/19) и Контиолахти (2022/23).