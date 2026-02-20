ВИДЕО: лучший баскетболист Латвии дебютировал в новом клубе НБА против своей бывшей команды
Свой первый матч в клубе НБА «Голден Стэйт Уорриорз» провел латвийский баскетболист Кристапс Порзиньгис, который в игре против своей бывшей команды «Бостон Селтикс» набрал 12 очков.
В дебютной встрече Порзиньгиса «Уорриорз» на своей площадке уступили со счетом 110:121 (32:36, 19:38, 22:28, 37:19).
Латвиец провел на паркете 17 минут, реализовав три из четырех двухочковых бросков и два из пяти трехочковых, сделал один подбор, отдал одну результативную передачу, заблокировал один бросок, допустил две потери и завершил матч с показателем полезности «-4».
Предыдущую игру Порзиньгис провел в начале января еще в составе «Атланта Хокс», а две недели назад в результате обмена перешел в «Голден Стэйт Уорриорз». Шесть недель он не выходил на площадку из-за воспаления ахиллова сухожилия, а всего в этом сезоне сыграл лишь 17 матчей.
У хозяев самым результативным с 18 очками стал Де’Энтони Мелтон, по 17 очков набрали Уильямс Ричард и Гильерме Карвалью ду Сантуш, 14 очков добавил Гарри Пэйтон.
В составе «Бостон Селтикс», с которыми Порзиньгис в 2024 году завоевал титул чемпиона НБА, блестящий матч провел Джейлен Браун, оформив трипл-дабл — 23 очка, 15 подборов и 13 результативных передач. Самым результативным с 26 очками стал Пэйтон Причард.
«Голден Стэйт Уорриорз» с балансом 29–27 занимают восьмое место в Западной конференции. Следующий матч команда проведет в воскресенье вечером по латвийскому времени, когда примет на своей площадке «Денвер Наггетс».