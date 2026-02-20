ВИДЕО: лучший баскетболист Латвии дебютировал в новом клубе НБА против своей бывшей команды

Предыдущую игру Порзиньгис провел в начале января еще в составе «Атланта Хокс», а две недели назад в результате обмена перешел в «Голден Стэйт Уорриорз». Шесть недель он не выходил на площадку из-за воспаления ахиллова сухожилия, а всего в этом сезоне сыграл лишь 17 матчей.