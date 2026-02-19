Обычно на лыжах едут вниз, но в этом виде спорта все наоборот - спортсмены идут в гору.
В мире
Сегодня 16:29
На Олимпиаде в Италии впервые разыгран комплект медалей в новом виде спорта. Одну из наград получил россиянин
Первыми олимпийскими чемпионами в ски-альпинизме в четверг на Олимпийских играх в Милане и Кортине стали швейцарка Марианна Фатон и испанец Ориоль Кардона Коль.
В женском спринте победу одержала швейцарка Фатон, финишировав за 2 минуты 59,77 секунды. Серебряную медаль завоевала Эмили Ароп из Франции, уступив чемпионке 2,38 секунды, а бронзу получила испанка Ана Алонсо Родригес, проигравшая победительнице 10,45 секунды.
В мужском спринте испанец Кардона Коль преодолел дистанцию за 2 минуты 34,03 секунды, опередив нейтрального спортсмена Никиту Филиппова на 1,52 секунды. Эта медаль стала первой для участников игр из России. Бронзовую медаль с отставанием 2,31 секунды завоевал француз Тибо Ансельме.
Во впервые включенном в программу Олимпийских игр ски-альпинизме также будут разыграны медали в смешанной эстафете, которая пройдет в субботу.