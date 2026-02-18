На Олимпиаде в Италии лучшая горнолыжница Латвии не смогла добраться до финиша

Лидером после старта 17 спортсменок в первой попытке является американка Микаэла Шиффрин, которая в этом сезоне возглавляет общий зачет Кубка мира. Олимпийская чемпионка Сочи в слаломе стартовала седьмой и преодолела трассу за 47,13 секунды.