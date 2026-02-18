На Олимпиаде в Италии лучшая горнолыжница Латвии не смогла добраться до финиша
Латвийская горнолыжница Дженифера Германе в дисциплине слалом в первой попытке в среду не финишировала.
Германе на своих первых Олимпийских играх стартовала под 17-м номером и в верхней части трассы пропустила ворота, из-за чего не смогла завершить дистанцию.
Лидером после старта 17 спортсменок в первой попытке является американка Микаэла Шиффрин, которая в этом сезоне возглавляет общий зачет Кубка мира. Олимпийская чемпионка Сочи в слаломе стартовала седьмой и преодолела трассу за 47,13 секунды.
На втором месте сейчас находится Лена Дюрр из Германии, которая уступает лидеру 0,82 секунды, а в одной секунде от лидера финишировала Корнелия Эланд из Швеции, заняв третье место.
Под 67-м стартовым номером на трассу выйдет Лиене Бондаре.
На олимпийском дебюте четыре года назад в Пекине Бондаре после первой попытки занимала 48-е место, однако во второй попытке не финишировала.