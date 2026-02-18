"Спасибо, Лиепая": за что двукратный олимпийский чемпион из Великобритании поблагодарил латвийских мастеров
Двукратный олимпийский чемпион по скелетону британец Мэтт Уэстон записал благодарственное видео для Лиепаи, подчеркнув вклад местных мастеров в свой успех и работу команды под руководством латвийского тренера Мартина Дукурса.
Двукратный олимпийский чемпион, британский скелетонист Мэтт Уэстон, воспитанник Мартина Дукурса, вместе со своим тренером направил благодарственное видео мэру Лиепая. Глава города Гунар Ансиньш поделился этим обращением на своей странице в Facebook.
«Радость дня! Получил видеопривет от воспитанника Мартина Дукурса — двукратного олимпийского чемпиона, британского скелетониста Мэтта Уэстона. Он благодарит Лиепаю за поддержку, ведь именно в городе ветров мастера нашего предприятия Metālmeistars ковали полозья для саней сборной Великобритании», — написал мэр.
По его словам, это особая гордость — и за мастеров Лиепаи, и за успехи Мартина Дукурса в роли тренера. «Продолжаем держать кулаки за лиепайчан и латышей на MilanoCortina2026», — отметил Ансиньш.
Сам Мартин Дукурс после триумфа своего подопечного подчеркнул в интервью LSM профессионализм латвийских специалистов: «Лиепайчане очень отзывчивы и способны быстро реагировать в различных напряженных ситуациях, когда улучшение техники требует быстрых решений». Он также признал, что без вклада местных мастеров победа была бы невозможна. «Я очень благодарен специалистам из Лиепаи за их усердную работу, потому что без них этот успех был бы невозможен», — отметил Дукурс.
По его словам, техника для британской сборной по скелетону производится как в Лиепае, так и в Австрии. Однако британская сторона уже рассматривает возможность сосредоточить большую часть необходимых производственных процессов именно в Латвии. «Мы довольны качеством и очень рады, — так Мартин Дукурс описал сотрудничество с мастерами из Лиепаи. — Помимо рамы саней, все остальное мы производим в Лиепае, а полозья так и вовсе на сто процентов сделаны в Лиепае».