"Спасибо, Лиепая": за что двукратный олимпийский чемпион из Великобритании поблагодарил латвийских мастеров

По его словам, техника для британской сборной по скелетону производится как в Лиепае, так и в Австрии. Однако британская сторона уже рассматривает возможность сосредоточить большую часть необходимых производственных процессов именно в Латвии. «Мы довольны качеством и очень рады, — так Мартин Дукурс описал сотрудничество с мастерами из Лиепаи. — Помимо рамы саней, все остальное мы производим в Лиепае, а полозья так и вовсе на сто процентов сделаны в Лиепае».