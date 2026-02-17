Латвийские бобслеисты завершили Олимпийские игры на восьмом месте

В первом заезде в понедельник экипаж Календы показал девятое время, во втором стал четвертым и поднялся на три позиции вверх. Во вторник в третьем заезде латвийцы были десятыми и опустились на деленную седьмую позицию, а седьмой результат в заключительном заезде позволил завершить соревнования на восьмом месте в конкуренции 26 экипажей.