Латвийские бобслеисты завершили Олимпийские игры на восьмом месте
Латвийский экипаж боба-двойки с пилотом Екабом Календой и разгоняющим Матисом Микнисом во вторник на Олимпийских играх в Кортина-д’Ампеццо занял восьмое место.
В первом заезде в понедельник экипаж Календы показал девятое время, во втором стал четвертым и поднялся на три позиции вверх. Во вторник в третьем заезде латвийцы были десятыми и опустились на деленную седьмую позицию, а седьмой результат в заключительном заезде позволил завершить соревнования на восьмом месте в конкуренции 26 экипажей.
Во всех четырех заездах быстрее всех был экипаж Йоханнеса Лохнера и Георга Фляйшхауэра, а весь пьедестал заняли немецкие спортсмены.
Франческо Фридрих с Александером Шиллером по сумме уступили 1,34 секунды, тогда как Адам Амур с разгоняющим Александером Шаллером отстали от двойки Лохнера на 1,82 секунды.
Экипаж дебютанта Календы и Микниса уступил чемпионам 2,98 секунды. Седьмое место осталось на расстоянии одной сотой секунды, а до шестерки лучших не хватило восьми сотых.
Четыре года назад на Олимпийских играх в Пекине весь пьедестал в бобслее-двойках также заняли немецкие экипажи — Фридрих и Торстен Маргис, Лохнер и Флориан Бауэр, а также Кристоф Хафер и Маттиас Зоммер.