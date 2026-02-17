"Она моя, я ее не отдам!" Российский биатлонист не собирается расставаться с аннулированной золотой медалью

В мужской эстафете 4х7,5 километра по биатлону на Олимпийских играх 2014 года в Сочи золото завоевали хозяева — россияне, которые на финише всего на 3,5 секунды опередили команду Германии, а третье место заняла Австрия. После того как Устюгов был уличен в употреблении допинга, победа России была аннулирована. В воскресенье на церемонии в Италии Германия передала свои серебряные медали Австрии, а бронзовые награды получила Норвегия. И этому факту был безумно рад биатлонист Тарьей Бе. «Очень важный день в моей карьере. Справедливость восторжествовала. Я хорошо помню ту эстафету в Сочи. Антон Шипулин выступил очень достойно. Но я не понимаю, с чем он сейчас не согласен. Все вопросы пусть задает своему товарищу по команде, которого дисквалифицировали за допинг», — сказал он.