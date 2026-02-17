"Она моя, я ее не отдам!" Российский биатлонист не собирается расставаться с аннулированной золотой медалью
Завершивший карьеру титулованный российский биатлонист Антон Шипулин отказался вернуть золотую медаль зимних Олимпийских игр 2014 года, завоеванную в командной эстафете - сборная России была дисквалифицирована в связи с тем, что Евгений Устюгов был уличен в употреблении допинга.
Шипулин на вопрос телеканала "Матч TV", отправил ли он в Международный олимпийский комитет (МОК) золотую медаль, полученную на Играх в Сочи, ответил: "Нет, почему? Я ее выиграл. Она моя, я ее не отдам". В воскресенье во время зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо на церемонии в Антерсельве были вручены медали за командную эстафету Игр 2014 года и масс-старт 2010 года.
Шипулин в записи в социальной сети Instagram заявил, что готов вернуть свою медаль только в том случае, если МОК и международные федерации вернут флаг и гимн спортсменам России и "прекратят их унижать нейтральным статусом". Спортсменам России участие в большинстве международных соревнований запрещено с 2022 года, когда Москва начала полномасштабное вторжение в Украину. После строгой проверки российские спортсмены могут выступать как нейтральные участники соревнований.
В мужской эстафете 4х7,5 километра по биатлону на Олимпийских играх 2014 года в Сочи золото завоевали хозяева — россияне, которые на финише всего на 3,5 секунды опередили команду Германии, а третье место заняла Австрия. После того как Устюгов был уличен в употреблении допинга, победа России была аннулирована. В воскресенье на церемонии в Италии Германия передала свои серебряные медали Австрии, а бронзовые награды получила Норвегия. И этому факту был безумно рад биатлонист Тарьей Бе. «Очень важный день в моей карьере. Справедливость восторжествовала. Я хорошо помню ту эстафету в Сочи. Антон Шипулин выступил очень достойно. Но я не понимаю, с чем он сейчас не согласен. Все вопросы пусть задает своему товарищу по команде, которого дисквалифицировали за допинг», — сказал он.
Тем временем звезда французского биатлона Мартен Фуркад получил золотую медаль за победу в масс-старте на Играх 2010 года в Ванкувере. Теперь у Фуркада шесть олимпийских золотых медалей. После дисквалификации российского биатлониста Устюгова Павол Хурайт из Словакии получил серебряную медаль, а Кристоф Зуман из Австрии — бронзовую награду.