Латвийские скелетонисты заняли 13-е место в парной смешанной эстафете

В соревнованиях, где стартовали 15 дуэтов, чемпионами стали спортсмены сборной Великобритании Табита Стоукер и Мэтт Уэстон, которых тренирует Мартин Дукурс. Они опередили занявших второе место немцев Сюзанну Креер и Акселя Юнга на 0,17 секунды, а еще на одну сотую секунды от них отстал другой немецкий дуэт — Жаклин Пфайфер и Кристофер Гротер.