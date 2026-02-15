Латвийские скелетонисты заняли 13-е место в парной смешанной эстафете
Латвийские спортсмены Марта Анджане и Эмилс Индриксонс в воскресенье в Кортине-д’Ампеццо на Олимпийских играх в соревнованиях по скелетону в парной эстафете заняли 13-е место.
В соревнованиях, где стартовали 15 дуэтов, чемпионами стали спортсмены сборной Великобритании Табита Стоукер и Мэтт Уэстон, которых тренирует Мартин Дукурс. Они опередили занявших второе место немцев Сюзанну Креер и Акселя Юнга на 0,17 секунды, а еще на одну сотую секунды от них отстал другой немецкий дуэт — Жаклин Пфайфер и Кристофер Гротер.
Анджане и Индриксонс уступили победителям 2,3 секунды, а финишировавшим впереди датчанам проиграли восемь сотых секунды.
После финиша латвийские скелетонисты показали на своих шлемы в знак поддержки ранее дисквалифицированного украинского скелетониста Владислава Гераскевича.
Ранее на этих Играх проведение соревнований по скелетону омрачила дисквалификация Гераскевича, примененная Международным олимпийским комитетом при неясных обстоятельствах. Дисквалификация была наложена на основании решения жюри соревнований по скелетону на Олимпийских играх Международной федерации бобслея и скелетона, которое постановило, что его решение надеть шлем в память о погибших спортсменах является «противоречащим олимпийской хартии и руководящим принципам выражения мнения спортсменов».
В индивидуальных соревнованиях дебютанты Олимпийских игр Анджане и Индриксонс заняли соответственно 17-е и 18-е места.