Молодая латвийская биатлонистка заняла на Олимпиаде в гонке преследования неожиданно высокое место
В гонке преследования на десять километров среди женщин на Олимпийских играх в Италии латвийская биатлонистка Эстере Волфа заняла 11-е место, Байба Бендика финишировала 42-й, а Санита Булиня стала 53-й.
Олимпийской чемпионкой стала Лиза Виттоцци из Италии, стартовавшая под пятым номером и не допустившая ни одной ошибки на огневых рубежах. Она финишировала через 30 минут и 11,8 секунды.
Несмотря на три штрафных круга, серебряную медаль завоевала норвежка Марене Киркеиде, выигравшая спринтерскую дисциплину и начавшая гонку преследования первой. Она уступила лидеру 28,8 секунды.
Третье место заняла финка Суви Минккинен, поразившая все 20 мишеней и финишировавшая в 34,3 секунды позади лидера.
20-летняя Волфа заработала один штрафной круг и финишировала в минуте и 38,1 секунды позади лидера.
Лидер команды Бендика уступила на финише первому месту четыре минуты и 5,4 секунды, допустив в стрельбе в общей сложности семь ошибок.
Булиня прошла четыре штрафных круга и финишировала в четырех минутах и 56,3 секунды отставания от лидера.